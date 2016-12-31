Ekonomi Bakanı Zeybekci 2016 yılını değerlendirdi

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "İlk 3 çeyrekte ihracatın ekonomik büyümeye verdiği katkı eksiydi, şimdi ilk defa artıya geçecek. 2016'nın son çeyreğinde Türkiye olarak büyümede pozitif bir hedef ve beklenti içindeyiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Yüzde 3.2 orta vadeli programının üstündeki bir büyüme ile 2016'yı kapatacağız." dedi.

Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda 2016 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, Suriye'de bir terör örgütünden kahraman yaratma çabası içinde bulunanların Türkiye'yi de o sürece 15 Temmuz'daki ihanet girişimi ile sokmak istediğini söyledi.

"Kuzey Irak, Suriye'deki o oluşum öyle bir olgun hale geliyor ki o anda, eş zamanlı biçimde 15 Temmuz ihanetiyle Türkiye iç karışıklığa, gerek bölgesel gerek mezhepsel gerekse etniksel anlamda çok başka bir yere götürülmek istendi." diye konuşan Zeybekci, "15 Temmuz'u dizayn edenlerin hesaplayamadığı tek şey vardı. Bu millet, bu aziz milet. 15 Temmuz akşamı başlayan ihanet, işgal girişimi o gece yarısından sonra Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, onun inisiyatif almasıyla, halkına inanması ve güvenmesiyle, onun mesajının ardından milyonların sokağa dökülmesiyle, Başbakan'ın 'ölmek var dönmek yok' demesiyle, parlamentoda milletvekillerin ve bizlerin ettiği yeminle sona erdi." dedi.

Milletin 15 Temmuz gecesinde gösterdiği kahramanlığı ileride tarihin "Türk demokrasi devriminin bir zaferi" olarak yazacağını söyleyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"16 Temmuz günü öğleden sonraki saatlerde 65. Hükümet olarak, Başbakanımızın liderliğinde ve Cumhurbaşkanımızın da önerileriyle derhal ekonomi üzerinde çalışmaya başladık. Çünkü o ihanet girişiminin içinde bir ekonomik saldırı da vardı. Doların ya da kurun yüzde 200'ler, 300'ler seviyesine artacağı, faizlerin yüzde 30'lar, 40'lar seviyesine geleceği, Türkiye'de enflasyonun yine alışılan seviyelere geleceği, 2001-2002 yılında alışıldığı gibi Türkiye'de toplanan her 100 liranın 87 lirasının faize gittiği o ortamların bile aranacağı yönünde bir propaganda aynı gece başlamıştı. 15 Temmuz'un içinde paket olarak bu da vardır. Biz hükümet çalışmalarıyla, dirayetli duruşuyla 18 Temmuz sabahı Türk bankaları, dünyanın tüm bankaları ile entegre şekilde 08.30'da kapılarını açtı. Türk ekonomisi dimdik ayaktaydı."

Türkiye'de gerek menkul kıymetler gerekse mal borsalarının ayakta olduğunu söyleyen Bakan Zeybekci, "Bu süre içinde gittiğimiz her ülkede, İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Japonya'ya kadar dedim ki - istemeyiz tabii ki - eğer böyle bir şey sizde yaşansaydı 2-3 sene bankalar ayağa kalkamazdı, ekonominiz onlarca yıl toparlanamazdı. Ama bu ülke iradesine de inanan milletin feraseti ve desteğiyle 18 Temmuz günü ekonomik olarak da dimdik ayaktaydı." diye konuştu.

- "Etrafımızda ateş çemberine rağmen.."

Ekonominin tepkilerini ölçmek amacıyla zaman zaman stres testi uygulandığını anımsatan Zeybekci, bu basınca ülkenin verdiği tepkilere göre tedbirlerin alındığını, Türkiye'nin büyük bir stres testini dünyaya örnek olacak şekilde yazdığını kaydetti.

Fransız Devrimi gibi tarihin Türkiye için 15 Temmuz sivil demokrasi devrimini de yazacağına işaret eden Bakan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Etrafımızda ateş çemberine rağmen, 2015'in kasım ayında Rusya ile başlayan krize rağmen, Irak'taki, Suriye'de yaşanan felakete rağmen, Kafkaslardaki rahatsızlığa rağmen, Ukrayna'dan, Rusya'dan, Türki Cumhuriyetler, İran gibi pazarlarımızın olduğu coğrafyada enerji ve ham madde fiyatlarının aşağı düşmesine, yani onların alım gücündeki gerilemeye rağmen Türkiye 2016 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 2.2 büyüdü. Üçüncü çeyrek ile ilgili beklentilerimiz eksi yöndeydi ama hesap itibarıyla farklı çıktı. 2016 yılının son çeyreğinde gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz ihracattaki toparlanma ve yükselmede yüzde 8'ler, 9'lar seviyesinde yükselmeyi konuşuyoruz kasım ayında. Ekim ayında yüzde 3 seviyesindeki bir artıştı. Aralık ayında yine aynı şekilde yüzde 8-10 aralığında bir artı ile kapatacağız. Bu gece ortaya çıkacak. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı günü daha sağlıklı bir rakamla yüzde 10 civarında bir büyüme göreceğiz."

İhracatın büyümeye katkı vereceğini söyleyen Zeybekci, "İlk 3 çeyrekte ihracatın ekonomik büyümeye verdiği katkı eksiydi, şimdi ilk defa artıya geçecek. 2016'nın son çeyreğinde Türkiye olarak büyümede pozitif bir hedef ve beklenti içindeyiz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Yüzde 3.2 orta vadeli programının üstündeki bir büyüme ile 2016'yı kapatacağız. 2017'de yüzde 4.4'lük orta vadeli program hedefimiz var." diye konuştu.

- "Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi"

Zeybekci, 15 Temmuz günü dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi ve ihracatta seferberlik içeren bir çalışmayı tamamladıklarını, tüm dünyaya bu çalışmayı duyurmayı hedeflerken hain darbe girişiminin yaşandığını hatırlattı.

Henüz dünyaya bu çalışmayı tam olarak anlatamadıklarını söyleyen Zeybekci, şunları kaydetti:

"2106 yılı tüm dünyada büyüme verileri, IMF, Dünya Bankası ve diğer değerlendirme kuruluşlarında yıl içinde iki defa aşağı doğu çekildi gerek ülkeler bazında gerekse küresel anlamda, dünya büyümesi anlamında. Bunun sebebine de bakacak olarsak ABD'nin ihracatı bu dönemde yüzde 4.5'in üzerinde düştü. Çin'de yüzde 8.5'e yakın düşme. Güney Kore'de yüzde 8'lik düşme. Rusya'nın ihracatında yüzde 22-25 aralığında düşme yaşıyor. Bu da bizim Türkiye olarak yaşadığımız her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin artıda büyümüş olması ve yüzde 3'ün üzerinde büyüme gerçekleştirmesi, ihracatının 2015 ile başa baş seviyede bitirmiş olması bir başarı hikayesidir. Her şeye rağmen Türkiye bunu gerçekleştiriyorsa başarı hikayesidir diye düşünüyoruz."

(Sürecek)











