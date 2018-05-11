Ekonomi Bakanı Zeybekci, AA Editör Masası'nda - "Türkiye'nin finans piyasasındaki bu hareketlerden zarar gördüğü kesindir ama ekonomik anlamda bir zamanlar olduğu gibi, yerle bir olmasını, etkilenmesini, yataklara düşmesini kimse beklemesin. Türkiye ekonomisi derinlik ve hacim itibariyle yeterince güçlü" - "Görüyoruz ki Türkiye'nin genel ekonomik dengeler anlamında herhangi bir problemi yok"

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin finans piyasasındaki bu hareketlerden zarar gördüğü kesindir ama ekonomik anlamda bir zamanlar olduğu gibi, yerle bir olmasını, etkilenmesini, yataklara düşmesini kimse beklemesin.Türkiye ekonomisi derinlik ve hacim itibariyle yeterince güçlü." dedi.

Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zeybekci, ekonomi ve finans piyasalarının ikiye ayrılması gerektiğini, finans piyasalarının istihdam, ihracat gibi dengelere itibar etmeyen, spekülasyonlara dayalı fırsatların değerlendirildiği bir alan olduğunu ifade etti.

Zeybekci, ekonominin ve özel sektörün spekülatif hareketlerden en az şekilde etkilenmesi amacıyla ne gibi tedbirler alınabileceği, ülkenin riskleri, mükellefiyetleri, borçları ve varlıkları gibi konulara bakıldığını belirterek, "Görüyoruz ki Türkiye'nin genel ekonomik dengeler anlamında herhangi bir problemi yok." diye konuştu.



Seçim kararının pozitif algılandığını, piyasalarda rahatlama yaşandığını ve speküle edilebilir risk alanının dağıldığını bildiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ondan sonra hareketlenmeler başka boyuta geçti. Bu bir şeklide para piyasalarında birileri için fırsat anlamında bir süreç yarattı. Diğer taraftan ekonominin diğer dengelerine bakmak lazım. Türkiye, G20 üyesi ülkelerde büyümede bir numara oldu, ihracat 19 aydan beri mütemadiyen artarak çift haneli gidiyor. Geçen yıl nisan sonu itibariyle 144 milyar dolar olan ihracat bugün 161,5 milyar dolar civarında. Türkiye, 1 yıl içinde 1 milyon 350 bin vatandaşını iş sahibi yaptı, işsizlik rakamlarını aşağı çekti. Turizmde yüzde 40 civarında bir artış var, 30 milyar dolar üzerinde gelir sağlanacak bir alan. Türkiye'de özel sektörün aldığı yatırım teşvik belgesinin parasal tutarı, geçen yıl yüzde 82 arttı. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden 135 milyar liralık yatırım teşviklerini verdik. Bu yatırımların hemen hemen tamamı ya yabancı ya da yabancı ortaklı... Buna rağmen Türkiye bu haldeyken, ülkenin kurlarla ilgili yumuşak karnının olmasını kabul edilebilir bulmuyorum. Yüksek kur ne demek, rahatsız ediyor. Kurlardaki artış dünyadaki emtia enerji fiyatlarıyla çarpan etkisiyle bizim tüm değerlerimizi, enflasyonu etkiliyor. Enflasyonla mücadelede istediğimiz noktaya gelemedik bir türlü. Neden, en büyük etmenlerden birisi kur. Kurlardan kaynaklı maliyet atışının fiyatlara yansıması şeklinde görüyoruz bunları."

Türkiye'nin 3,4 trilyon liralık milli geliri olan bir ülke olduğuna işaret eden Zeybekci, "Türkiye'nin finans piyasasındaki bu hareketlerden zarar gördüğü kesindir ama ekonomik anlamda bir zamanlar olduğu gibi, yerle bir olmasını, etkilenmesini, yataklara düşmesini kimse beklemesin. Türkiye ekonomisi derinlik ve hacim itibariyle yeterince güçlü." ifadesini kullandı.

