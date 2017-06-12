Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'AB üyelerinin 23'ünden daha hızlı büyümeyi başardık'

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme oranı yakalayan Türkiye'nin, birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakan bir performans sergilediğini belirterek, "Ülkemiz 2017'nin birinci çeyreği itibarıyla resmi olarak verisi açıklanmış Avrupa Birliği üyelerinin 23'ünden daha hızlı büyümeyi başarmıştır." ifadesini kullandı.

Zeybekci, yazılı açıklamasında, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü ifade eden Zeybekci, geçen yıl da her türlü olumsuzluğa ve dışsal risk unsurlarına rağmen yüzde 2,9'luk büyümeyle sağlam bir performans sergilediğini bildirdi.

Zeybekci, AB üyesi 19 ülkenin Türkiye'den düşük büyüme oranlarına sahip olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu yılın ilk çeyreğinde gösterdiğimiz başarı, hem hükümet olarak yoğun bir şekilde uygulamaya aldığımız yapısal reformlarımızın doğru sonuçlar vermekte olduğunu göstermiş hem de 2017 yılında ekonomimizde arzu ettiğimiz atılımı gerçekleştirme yolunda bizlere ümit vermiştir. 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 düzeyinde bir büyüme oranı elde eden Türkiye, birçok gelişmiş ülke ortalamasını geride bırakan bir performans ortaya koymuştur. Ülkemiz 2017'nin birinci çeyreği itibarıyla resmi olarak verisi açıklanmış olan AB üyelerinin 23'ünden daha hızlı büyümeyi başarmıştır. Ülkemiz, adı geçen dönemde hem AB ortalamasının (yüzde 2,4) hem de Avro Bölgesi ortalamasının (yüzde 2,5) üstünde büyümüştür. Benzer şekilde ekonomimiz G7 ülkeleri (yüzde 1,8) ile OECD ortalamasının (yüzde 2) üzerinde bir büyüme ortaya koymuştur. Henüz tüm ülkelerin rakamları kesinleşmemekle birlikte, öncül veriler ışığında ülkemiz, G20 ülkeleri arasında da mukayeseli olarak güçlü bir büyüme oranı yakalamış konumdadır. 2017’nin ilk çeyreği itibariyle ülkemiz, en hızlı büyüyen üçüncü G20 ülkesidir. Yılın ilk çeyreğinde ABD (yüzde 2), Japonya (yüzde 1,3), İngiltere (yüzde 0,6) ve Kanada (yüzde 2,3) gibi G20 ülkelerinden daha iyi bir performans kaydettik."

"Netın büyümeye katkısı 2,18 puan"

Zeybekci, hükümet olarak daha fazla ihracatla büyüyen bir ekonomi modelinin kalıcı hale getirilmesini amaçladıklarını, sürdürülebilir, kapsayıcı ve refah yaratan bir ekonomik büyümenin ancak bu şekilde mümkün olabileceğini ifade etti. İhracatta, daha tasarım ve yenilikçilik yoğun, daha yüksek teknolojili bir kompozisyonla daha fazla pazara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğine dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

"Hem Ekonomi Bakanlığı olarak yeni nesil ihracat destekleri konusunda attığımız adımların hem de en zorlu koşullarda dahi kendi rotasını çizmekte ustalaşmış ihracatçılarımızın emeklerinin karşılığını almaya başladık diyebiliriz. Nitekim yılın ilk çeyreğinde net ihracatın büyümeye katkısı 2,18 puan oldu. Geçtiğimiz yıl büyümemizin ana motoru olan iç talebin büyümeye katkısı ise ilk çeyrek itibariyle 5,05 puan olarak gerçekleşti. İhracatımız 2016 yılı son çeyreğinden bu yana artış eğilimindedir. Dünya ticaretinde yaşanan canlanma ve özellikle AB pazarındaki ekonomik toparlanma ihracatımızı destekliyor."

"4 ayda 3,6 milyar dolarlık yabancı yatırım"

Bakan Zeybekci, "2017 yılının ilk 4 aylık periyodunda ülkemize giriş yapan doğrudan yabancı yatırımların senelik bazda yüzde 2 artarak 3,6 milyar dolar olduğunu gördük. Bu tabloyu sene sonuna kadar daha da güçlendirecek, cari açık üretmeyen bir büyüme modeline doğru geçişimizi hızlandıracağız." değerlendirmelerinde bulundu.