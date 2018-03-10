Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Moody's'in geçen hafta Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine ilişkin "Fırsat bu fırsat deyip Türkiye üzerindeki kredi maliyetlerini, finans maliyetlerini artırma gayretinden başka bir şey değildir bu. Bu bir tefeci mantığıdır, tefecinin çırağı, tefecinin tetikçisi mantığıdır." dedi.

Zeybekci, Türk Eximbank tarafından Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen Strateji, Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, memleket, millet ve vatan sevdasıyla çıktıkları bu yolda durmadan, çalışmaya, üretmeye, ihracata ve büyümeye devam edeceklerini söyledi.

İhracatta 2018 yılını 170 milyar doların üzerinde kapatmak zorunda olduklarını ifade eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bizim başka lüksümüz yok. Biz başka bir şekilde 'aman, olduğu kadar' diyemeyiz. Oldurmak zorundayız. Bu ülkede her yıl 1.2 milyon vatandaşımıza iş bulmak ve istihdam etmek zorundayız. Ve bunun da en önemli kolu ihracat. Çevremizde neyimiz var neyimiz yoksa tamamını değerlendirerek kaynaklarımızı ihracata çevirmek zorundayız. Ve bu ihracat sayesinde de sahip olmadığımız, en çok ihtiyaç duyduğumuz finansmanı temin etmek zorundayız. O finansmanla büyümemizin en milli ve sağlıklı şekilde finanse edilebilmesidir ihracat. Onun için ihracatı artırmak zorundayız."

- "Eximbank dünyada bir numara olacak"



Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana kesintisiz bir şekilde ihracatını artırdığını, doğru bir iş yaptıklarını vurgulayan Zeybekci, "Bu doğru yoldaki işimizi artırarak devam ettireceğiz. Onun bilinciyle sermayemizi 10 milyara çıkardık. Ve bu sene hükümet olarak kararlılığımızı 1 milyar nakit sermaye ilavesi olarak bütçeye koymuştuk. Şimdi bunun 2 olması yönünde karar verdik, 3 nasıl yapabiliriz ona bakıyoruz. Yüzde 25 olan Türkiye ihracatının Eximbank tarafından finanse edilme oranını yüzde 27 olarak burada gördüm, bunu yüzde 30 olarak değiştiriyoruz. Ve 50 milyar dolarlık bir hacmi yaratacağız. Başbakanımızın başkanlığında ekonomi ile ilgili bakanlıklar olarak mutabakatımız Exim finans ve ihracat kapasitesini 50 milyar dolara çıkaracağız. Ve Eximbank dünyada bir numara olacak hem de açık ara." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank'ın dışsatımla ilgili ülkenin bütün ihtiyacını göreceği bir yapılanmaya doğru gidileceğini bilgisini paylaşan Zeybekci, "Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz. Her türlü sağına soluna kulp takabilirler. Aralık ayında IMF'nin raporunda satın alma gücü paritesine göre 26 bin 500 dolarlık kişi başına düşen milli geliri ile dünyanın 13. büyük ekonomisinin Eximbankısınız, Avrupa'nın beşinci büyük ülkesinin Eximbankısınız. Hedef olarak da mutlaka dünyanın ilk 10 büyük ekonomisinden, 10. demiyorum, ilk 10 büyük ekonomisinden birisi, Avrupa'nın da ilk üç büyük ekonomisinden birisi olacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci, Afrika'daki en önemli yatırımların altında da Eximbank'ın imzasının olduğuna dikkati çekerek "Bundan 12 sene önce Afrika'da 12 ülkede büyükelçiliğimiz vardı, şimdi 41 ülkede var, 42'incisi de geliyor. Türk Hava Yolları, Afrika'da en çok en çok noktaya uçan havayoludur, yerel havayolu hale gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'yi her alanda evrensel standartların üzerine çıkartmayı kendilerine hedef olarak gördüklerini altını çizen Zeybekci, "Avrupa Birliği'ne tam üye olup olmamak bizim işimiz değil, umurumuzda da değil. O günün Türkiye'sinin bileceği bir karardır tam üye olup olmamakla ilgili. Buna ne onlar karar verebilir ne de biz karar verebiliriz. Ama hedefimiz evrensel standartların üzerine ulaşmak, zaten onun içindir şu an bütün yolculuğumuz." dedi.

- Moody's'ın Türkiye'nin kredi notun



Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ın Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi kararını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Neye göre düşürdün, hangi kriteri dikkate aldın? Avrupa Birliği'nin toplam geri dönmeyen kredi hacmi 1.2 trilyon dolar. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinde geri dönmeyen kredilerin milli gelire oranı yüzde 60'ın üzerinde. Bizimki yüzde 3 bile değil. Türkiye'nin notunu düşürüyor, onunkini artırıyor. Fırsat bu fırsat deyip Türkiye üzerindeki kredi maliyetlerini, finans maliyetlerini artırma gayretinden başka bir şey değildir bu. Bu bir tefeci mantığıdır, tefecinin çırağı, tefecinin tetikçisi mantığıdır. Ne kadar itibarın olduğunu da gösterdi millet sana. Öyle bir karar açıkladın, ardından piyasaların sana verdiği tepki sıfır, sana verdiği itibar sıfır.

Yılbaşında aynı kuruluş Türkiye'nin büyümesini 2,7 olarak açıkladı. Türkiye'nin ekonomi bakanı aynı dönemde 'Türkiye'nin büyümesi yüzde 6 ve üzerinde' olacak derken bu zatıalileri yüzde 2,7 olarak açıkladı. Kaçla gerçekleşiyor, herhalde yazarken hata yaptılar. 2,7'yi çevir. Öyle derler, 'ya elimiz kaymış, yazarken yanlış bastık filan' derler. Pişkin bunlar öyle yaparlar. IMF'si, Dünya Bankası beş defa revize etti. Biz bu uluslararası derecelendirme kuruluşlarının bir parçasıyız. OECD, Türkiye'nin sınıfını belirliyor. Türkiye'nin yarısı bile olmayacak ülkeleri ikinci grup ülkeler sınıfına koyuyor. Türkiye'yi dörtten beşe çıkarmaya gayret ediyorlar. Müdahale edince dörtte zor kaldık. Bizim yarımız bile olmayacaklar 2'de. Kriterleri farklı, niyetleri farklı. Nedense bunu bileceğiz, mesafemizi koruyacağız. Bunları da asla dikkate almayacağız. Türkiye ilgili beş defa revizyon yapacaksın hala tutturamayacaksın. Altıncısı defa revize etmesine gerek yok, çünkü 29 Mart gibi sanırım Türkiye'nin büyüme rakamları açıklanacak."

- 100 milyarlık dolarlık yatırım

Yatırım teşvikleri belgelerine ilişkin rakamları aktaran Bakan Zeybekci, "2017 yılında 2016 yılına göre vermiş olduğunuz yatırım teşvik belgeleri rakamsal olarak yüzde 81 arttı. 175 milyar lira. Bunlar 2017'de ve 2018'de yatırıma dönüşecek. Ve şu anda belgesini vermediğimiz 100 milyar liralık da yatırım bekliyor. Yıl sonuna kadarki başvurularla beraber 2018 yılında dolar bazında 100 milyar dolarlık reel sektör, özel sektör yatırımı olacak. Ondan dolayı yatırımların büyümeye katkısından dolayı 2018 yılında Türkiye'nin büyümesi, büyüme performansı 2017 gibi yüksek olacak. Yine yıl sonu itibariyle onlar mahcup olacak." diye konuştu.

Dünyanın her yerinde Türkiye logosunun ve Türk malının olacağını vurgulayan Zeybekci, "İnsanlar artık dünyada Türk malı arar hale gelecek. Bunun içinde en önemli enstrümanımız Türk Eximbank." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım katıldı.