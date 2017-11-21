Ekonomi Bakanı Zeybekci İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) istişare toplantısına katıldı.
Hilton Bomonti Otel'de gerçekleşen toplantıda, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü İbrahim Uslu, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Cavit Özdem ve Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan da hazır bulundu.
YASED Başkanı Ahmet Erdem, YASED başkan yardımcıları Meral Kurdaş, Canan Özsoy ve Tankut Turnaoğlu ile YASED yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, etkinliğin başlangıcında görüntü alınmasına izin verildi.