Ekonomi Bakanı Zeybekci Londra'da

LONDRA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk ve Birleşik Krallık müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde başarılı ortak projeler gerçekleştirmesinin, iki ülke arasında diğer konulardaki iş birliğini daha da geliştiren önemli bir katalizör olacağını bildirdi.

Zeybekci, Londra’da düzenlenen "Üçüncü Ülkelerde Altyapı Alanında Türkiye-Birleşik Krallık İşbirliği" panelinde yaptığı konuşmada, global ekonomik sistemde başta rekabet artışı olmak üzere yaşanan önemli gelişmelerin ülkeler arasındaki ilişkilerin daha ileri bir seviyeye yükseltilmesi gereğine işaret ettiğini söyledi.

Bu çerçevede, ekonomik iş birliğinin önemli bir boyutunu oluşturan müteahhitlik sektörünün büyük önem arz ettiğini vurgulayan Zeybekci, "Türk ve Birleşik Krallık müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde başarılı ortak projeler gerçekleştirmesi, iki ülke arasında diğer konulardaki iş birliğini daha da geliştiren önemli bir katalizör olacaktır." dedi.

Türk firmalarının en rekabetçi olduğu sektörlerden birinin müteahhitlik olduğunu vurgulayan Zeybekci, 1972 yılından bu yana Türk firmalarınca dünyanın 120 ülkesinde üstlenilen 9 bin 300’den fazla projenin toplam değerinin 360 milyar dolara ulaştığını bildirdi.



- Yeni pazarlara erişim



Nihat Zeybekci, ENR dergisinin son yayımlanan listesinde, Türkiye’nin, firma sayısı itibarıyla 46 firma ile ikinci, 25,6 milyar dolarlık toplam gelirle de uluslararası gelirler sıralamasında 7'nci olduğunu hatırlattı.

İngiltere’nin de 2 firma ile ENR listesinde yer aldığını ve 8,8 milyar dolarlık gelirle de gelir sıralamasında 10'uncu olduğunu belirten Zeybekci, yurt dışı müteahhitlik sektöründe yakın zamanda belirleyici olacak konuların başında yeni pazarlara erişimin geldiğini düşündüğünü söyledi.

Zeybekci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birleşik Krallık yurt dışı müteahhitlik sektörü için de bu hususun ana gündem maddesi olduğunu düşünüyor ve bu çerçevede firmalarımızın ve ülkelerimizin farklı özelliklerini birleştirerek önemli bir sinerji yaratılacağına inanıyorum. Son yıllarda dünyada artan rekabet şartlarına her iki ülke firmalarının birlikte uyum sağlaması, Birleşik Krallık'ın müteahhitlik sektöründeki finansal imkanları ile Türkiye’nin iş yaptığı başta Rusya, Orta Asya ve Orta Doğu olmak üzere Kuzey ve Sahraaltı Afrika pazarlarındaki bağlantıları, kalifiye iş gücü ve tecrübesinden birlikte yararlanılması yoluyla mümkündür."



- Müteahhitlik sektöründe finansman



Ekonomi Bakanı Zeybekci, müteahhitlik sektöründe üçüncü ülkelerde iş birliği yapılmasının en önemli unsurlarından birisinin finansman konusunda çözüm üretmek olduğunu vurgulayarak, "Burada bulunan Türk firmaları, uluslararası saygınlıkları sayesinde dünyada kendilerine hızlı bir şekilde kredi imkanı yaratabilen firmalardır. Benzer bir şekilde, bu salonda bulunan Birleşik Krallık firmalarının da kredi bulma konusunda çok fazla zorlanmadıklarını düşünüyorum. Devletler olarak bizlerin de firmalarımıza yardımcı olması ve Sahraaltı Afrika ve Orta Doğu gibi riskli pazarlarda firmalarımızın finansman ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde çözüm ortağı olması gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Zeybekci, işveren kamu veya özel sektör kurumlarının gerçekleştirmek istedikleri projeleri finanse ettikleri geleneksel finansman modelleri yerine dünya ekonomik konjonktürü çerçevesinde artık yeni alternatif finansman modellerine geçildiğini söyledi.

Küresel ölçekte alt ve üst yapı yatırımları için kamu-özel sektör iş birlikleri modellerinin temel proje modeli haline geldiğini belirten Zeybekci, "Özellikle yaşanan küresel finans krizi ve bundan çıkışın giderek daha uzun ve sancılı bir süreç haline gelmesi, kamu kesimi için kamu-özel sektör ortaklıkları, yap-işlet-devret gibi finansman yöntemlerini zorunlu kılmaktadır." dedi.

Zeybekci, istikrarlı ve kalıcı bir büyüme için coğrafyayı oluşturan ülkelerde öncelikle altyapı ihtiyaçlarının tespit edilmesi, planlar hazırlanması, yeni proje ve finansman modellerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.



- "İş birlikleri her iki tarafa da büyük katkılar sağlayacaktır"



Nihat Zeybekci, kapsamlı müteahhitlik projelerinin geliştirilip üstlenilmesinde, teknik müşavirlik firmalarının yeni açılımlarla müteahhitlik sektörünün önünü açmasının önem arz ettiğini vurgulayarak, bu şartlar altında, Türk firmalarının giderek artan rekabet ortamında daha fazla yabancı firma ile proje bazında ortaklıklar kurma yoluna gittiğini söyledi.

Zeybekci, devamla şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık örneği kapsamında, bir yandan bu ülkede firma kurmak suretiyle Birleşik Krallık finans kuruluşlarının desteği sağlanmakta, diğer yandan ise bu pazarla ilgilenen yabancı ülkeler Türkiye ile iş birliği arayışlarına itilmektedir. Bütün bu gelişmelerin ışığında, ünü dünyaca bilinen Birleşik Krallık teknik müşavirlik firmalarının gerek müteahhitlik firmalarımızla gerekse teknik müşavirlik firmalarımızla yapacakları iş birlikleri her iki tarafa da büyük katkılar sağlayacaktır.

Nitekim dünyada giderek artan rekabet koşulları, Türk yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının sektördeki trendlere uyum sağlamasını zorunlu kılmaktadır. Müteahhitlik şirketlerimizin 'anahtar teslimi işler' olarak tanımlanan, yani mühendislik-malzeme satın alımı-kontrat yönetimini içeren kapsamlı EPC (mühendislik, tedarik, inşaat) projelerine teknik müşavirlik firmaları ile iş birliği içerisinde yönelmesini istiyoruz."

Bu tip projelerin, Türk ve Birleşik Krallık firmalarının ortaklıklarında önemli fırsatlar sağlayacağını vurgulayan Zeybekci, "İki ülke firmalarının müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde birbirleri ile iş birliklerine gitme ve bundan yararlanma süreçlerine fevkalade hizmet edecektir." dedi.

Zeybekci, Londra ziyareti kapsamında İngiltere’nin Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Greg Hands ile de bir araya geldi.