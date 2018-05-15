Ekonomi Bakanı Zeybekci, Londra'da - Nihat Zeybekci: - "Ürünlere, hizmetlere yönelik çok sayıda desteğimiz var ama kullanılması konusunda firmalarımızın bilgisi olmuyor" - "Bu konularda şirketlerimizin öğrenmesi, araştırması gerekiyor"

LONDRA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Ürünlere, hizmetlere yönelik çok sayıda desteğimiz var ama kullanılması konusunda firmalarımızın bilgisi olmuyor." dedi.

Zeybekci, İngiltere’nin başkenti Londra’da, Wework Mansion House içinde faaliyet gösteren Londra Bilişim Türkiye Ticaret Merkezi'ni (TTM) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Zeybekci, "Ürünlere, hizmetlere yönelik çok sayıda desteğimiz var ama kullanılması konusunda firmalarımızın bilgisi olmuyor. Bu konularda şirketlerimizin öğrenmesi, araştırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde 18 ülkede ve 50 kentte toplam 1 milyon metrekarenin üzerinde, 165 ortak çalışma ofisi bulunan Wework firması, Londra’da 18 farklı bölgede hizmet veriyor. Şirket, kullanıcı firmalara hazır ofis ortamı sunuyor. Bu sistem içerisinde yer alan Londra Bilişim Türkiye Ticaret Merkezi, 18 firma ve 150 metrekarelik alanda bu yılın ocak ayında faaliyete geçti.