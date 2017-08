Ekonomi Bakanı Zeybekci: Singapur ile 2 milyar dolarlık dış ticaret hedefi

SİNGAPUR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) 1 Ekim itibarıyla devreye gireceğini belirterek, "Hedef olarak 2 milyar dolarlık dış ticaret hacmini 2018 yılı sonunda yakalayacağımıza inanıyorum." dedi.

Zeybekci, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Singapur İş Forumu'nda konuştu.

Singapur ile 2014 yılında STA görüşmelerinin başlatıldığını anlatan Zeybekci, ilk görüşmelerden sonra iki tarafın birbirine asla "hayır" demediğini fark ettiklerini aktardı. Zeybekci, şunları kaydetti:

"Son dönemdeki popüler tartışmaların da odağında olan Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi... Bununla ilgili biz Singapur ile bir laboratuvar çalışması yapalım dedik. Singapur ile ülke olarak tarihimizin en geniş, kapsayıcı STA'sını görüşmeye başladık ve 2015 yılında bitirdik. Bakan olarak ilk geldiğim ülke olan Singapur, Bakan olarak başlayıp bitirdiğim ilk Serbest Ticaret Anlaşması da Singapur-Türkiye arasındaki oldu."

Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 48 civarında bir artışla devam ettiğini, bu sene sonunda tarihi bir zirve yakalanabileceğini belirterek, "İnşallah STA 1 Ekim itibarıyla devreye girecek, hedef olarak 2 milyar dolarlık dış ticaret hacmini 2018 yılı sonunda yakalayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayici ve iş adamlarının yatırım yapması için de STA'nın son derece önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, gerek hizmet yatırımları, gerek kamu alımları gerekse diğer sanayi alanlarındaki ürünlerin serbestçe üretilmesi ve satılabilmesi için de STA'nın önem taşıdığını dile getirdi.

"Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması da güncellenecek"

Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla Çiftçi Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmasının da STA'ya uygun olarak güncelleneceğini bildiren Zeybekci, "Bu yıl sonuna kadar bu konuda bir noktaya geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Zeybekci, ülkelerin sadece kendi nüfusları oranında bir ekonomiyi ifade etmediklerini vurgulayarak, Singapur ve Türk iş dünyası için asıl önemli fırsatın üçüncü ülkelerde iş birliği olduğunu, Türk iş adamlarının da Singapur'u bir platform olarak görerek, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) verdiği ivmeyle bu coğrafyada çok önemli fırsatlar yakalacaklarını, bu durumun Singapurlu iş insanları için de Türkiye'nin coğrafyasında mümkün olabileceğine işaret etti.

Singapurlu iş insanlarına seslenen Zeybekci, "Halihazırda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile sizleri yatırıma çağırıyoruz. Yatırım için Türkiye'ye geldiğinizde her şeyi konuşabiliriz, her şeyi pazarlık edebiliriz. Sayın Başbakanımızın tabiriyle 'size özel ceket diker' gibi her birinizi ayrı ayrı bu teşviklerden yararlandırabiliriz. Sizler için özel yatırım teşvik belgeleri düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Kazan kazan sistemi devreye girecek"

Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı (DEİK) Ömer Cihad Vardan da DEİK ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

DEİK'in 135 ülkeyle ilişki içerisinde olduğuna dikkati çeken Vardan, Türkiye ve Singapur arasındaki STA ile iki ülke için kazan kazan sisteminin devreye gireceğini ifade etti. İki ülke iş insanlarının üçüncü ülkelerde iş yapmak istediklerini aktaran Vardan, bu iş birliğinin Afrika ve Körfez ülkelerinde gerçekleştirilebileceğini vurguladı.

Vardan, ASEAN'ın sadece siyasi değil ticari özellik de taşıdığına dikkati çekerek, Birlik kanalıyla önemli çalışmalar yapmak istediklerini de söyledi.

Muhabir: Seval Ocak Adıyaman