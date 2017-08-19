Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin mutlu günü

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin kızının düğünü öncesinde 10 bin kişiye yemek ikram edildi.

Nihat-Ayşen Zeybekci'nin kızı Fatma Zeybekci'nin Seval-Sait Özkan çiftinin oğulları İbrahim Özkan ile hayatını birleştireceği düğün öncesinde Kayalar Düğün Salonu'nda verilen yemeğe çok sayıda davetli katıldı.

Zeybekci çifti ile Özkan çifti, salonun girişinde düğüne gelen akrabaları, vatandaşlar, partililer ve şehir dışından gelen binlerce kişiyi ayakta karşıladı ve tek tek ilgilendi.

Düğün yemeğinde Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi imamı Ali Sürücüoğlu ile müezzini Ahmet Sarıkaya tarafından mevlit okundu, ilahiler söylendi.

Bakan Zeybekci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kızının düğünü olduğunu belirterek, bu sevinçli gününde dostlarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bu mutlu gününü paylaştıkları için tüm dostlarına teşekkür eden Zeybekci, "Allah razı olsun, gelen herkesin ayaklarına sağlık diyorum. Allah herkese bugünleri görmeyi nasip etsin." dedi.

Zeybekci, akşam nikaha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer davetlilerin de teşrif edeceklerini bildirdi.

Dünya evine girecek genç çiftler hukuk fakültesi mezunu olan Fatma Zeybekci ile ekonomist İbrahim Özkan, salonda gelin damat masasında davetlilerle fotoğraf çektirdi.

Salonda davetlilere yemek ikramının yapıldığı yemeğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Davetlilere, genç çiftin isimlerinin baş harfi yazılı havlu hediye edildi.

Anemon Otel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve diğer davetlilerin katılacağı akşamki törende genç çiftin nikahının kıyılacağı kaydedildi.



