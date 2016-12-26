Ekonomi Bakanlığından Afrika çıkarması

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve beraberindeki heyet, Etiyopya ve Cibuti'ye 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 27-29 Aralık'ta yapılacak ziyaret kapsamında Zeybekci, Etiyopya Devlet Başkanı Mulatu Teshome Wirtu, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn ve ilgili bakanlar ile ikili görüşmeler yapacak.

Bakan Zeybekci ayrıca, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek Türkiye-Etiyopya İş Forumu'nun açılış törenine de katılacak.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Etiyopya 7'nci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantı tutanağı, Madenler ve Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın imzalanması da planlanıyor.

Cibuti temasları kapsamında ise Türkiye-Cibuti İş Forumu açılış törenine katılacak olan Nihat Zeybekci, ayrıca Türkiye-Cibuti 3'üncü Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı tutanağını imzalayacak.

- Etiyopya ve Cibuti yüksek büyüme gösteriyor

Afrika'nın en büyük ve nüfus olarak en kalabalık ülkelerinden Etiyopya'da birçok Türk girişimcinin yatırımı bulunuyor. Ülke, yeni yatırımlar için de önemli fırsatlar sunuyor.

Türk ürünlerinin Afrika'ya daha kolay ve hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla önemli bir konumda bulunan Cibuti ise bu kapsamda Türkiye'ye 5 milyon metrekarelik serbest bölge alanı tahsis etti.

Türkiye'nin Cibuti'ye ihracatı son yıllarda artış kaydederken, ülke bu alanda yatırımcılara birçok imkan sunuyor. Cibuti, yüz ölçümü olarak küçük bir ülke olmasına karşın, Kızıl Deniz'in ve Doğu Afrika'nın giriş noktasında yer alması nedeniyle stratejik önemi bulunuyor.

Cibuti, son yıllarda bölgedeki ana ortağı Etiyopya ile liman tesisleri, demiryolları, otoyol ve bankacılık alanında yatırımlar gerçekleştiriyor. İki ülke yüzde 8 düzeylerindeki büyüme oranları ile de dikkati çekiyor.