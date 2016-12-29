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Ekonomi Bakanlığından ihracat desteği açıklaması:

- "İşlenmiş tarım ürünleri ihracatına 2017 yılında da destek sağlanacak" - "Söz konusu ihracatın devlet destekleriyle daha ileri seviyelere çıkarılması hedeflenmektedir"

Ekonomi Bakanlığından ihracat desteği açıklaması:

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığınca, işlenmiş tarım ürünleri ihracatına 2017 yılında da destek sağlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk ihracatçılarının uluslararası alanda rekabet güçlerinin geliştirilerek pazar paylarının artırılması amacıyla katma değeri yüksek, üretim, ihracat ve istihdam potansiyeli olan nihai tüketiciye yönelik işlenmiş tarım ürünlerinin ihracatının desteklendiği belirtildi.

Söz konusu desteklerin Dünya Ticaret Örgütü yükümlülükleri dikkate alınarak hazırlandığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar"ın dün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kararla Türkiye'nin gıda sanayisinin ulaştığı gelişmişlik düzeyi, ürün yelpazesinde sağladığı kalite ve çeşitliliğin yanı sıra ülkenin Avrupa, BDT ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yakınlığının sağladığı lojistik avantajlar da göz önüne alındığında, işlenmiş tarım ürünleri ihracatının devlet destekleriyle daha ileri seviyelere çıkarılmasının hedeflendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ekonomi Bakanlığı işlenmiş tarım ürünleri ihracatına 2017 yılında da destek sağlayacak. Söz konusu karar ile ayrıca, ihracata yönelik, tüketici taleplerine uygun çeşit ve kalitedeki ürünlerin üretiminin, üretici,ihracatçı işbirliğiyle geliştirilmesinin daha yüksek düzeyde teşvik edilebilmesi amacıyla İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilecek ürünler ile organik ürünlere ilave destekler sağlanmaktadır. Bu çerçevede ülkemiz çiftçileri, sanayicileri ve ihracatçılarının bir sinerji içerisinde birbirlerinden güç alarak daha büyük üretim ve ihracat başarılarına imza atmaları için kamu destekleri, etkin bir politika aracı olarak kullanılmaktadır."

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Ekonomi BakanlığıIşlenmiş Tarım ürünleri Ihracatı
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