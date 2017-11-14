Ekonomi Bakanlığından TOBB'a bağlı oda personeline eğitim

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalarda görev yapan personelin Bakanlıkça sağlanan destekler ve uygulamalarla ilgili olarak bilgilendirilmesi için Ankara’da eğitim programı gerçekleştirilecek.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üç gün sürecek programda, yatırım ve ihracat destekleri ile dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları alanındaki konular aktarılacak.Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’in de iştirak edeceği eğitim programı ile ülke genelinde sanayi ve ticaret erbabının ilk temas noktası olan oda ve borsaların bilgi donanımlarının artırılması hedefleniyor.