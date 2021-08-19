Ekonomi basınının duayeni Deniz Toprak’ı yazdı

Ekonomide başarı hikayeleri konusunda en iyi kalemlerden biri olan Vahap Munyar Dünya Gazetesi’ndeki köşesinde bu defa farklı bir konu ve başarı hikayesini kaleme aldı. İşte o hikaye…

“Deniz Toprak, Boğaziçi Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olmuş, Türkiye’deki uluslararası bir şirkette çalışmaya başlamıştı. Şirket, stajyerliğinden itibaren çalışma temposunu, azmini beğendiği Deniz Toprak’ı geleceğin yöneticisi adayı olarak belirledi.

Babası, meslektaşım Celal Toprak ile annesi Nalan Toprak, bu durumdan memnundu:

- Çok şükür, Deniz’in güzel bir işi var. Önü de açık görünüyor.

Deniz Toprak, bir akşam anne ve babası ile hayalini paylaştı:

- Benim şirket CEO’su olmak gibi bir hedefim, hayalim yok. Biliyorsunuz 2015 yazında dalga sörfüyle daha yakından ilgilenmeye başladım. Ben Sri Lanka’ya gidip kendime sörf merkezli bir hayat kurmak istiyorum. Kısacası dalgalar beni Sri Lanka’ya doğru çekiyor.

Deniz Toprak, lise yıllarından itibaren bir sırt çantasıyla tek başına seyahat ediyor, dünyanın en zor bölgelerine gidiyordu. Sri Lanka da o seyahatlerden aklında kalmıştı.

Çalıştığı uluslararası şirketten ayrıldı, sırt çantasını aldı, Sri Lanka’ya doğru yola çıktı. Bir süre sonra anne ve babasına iş hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi:

- Sri Lanka’da Ahangama adlı balıkçı kasabasına yerleşmeye karar verdim. Burada basit, butik bir sörf oteli işletmek üzere harekete geçiyorum. Hayalimdeki gibi sörf benim hem hobim, hem de işim olacak.

Anne ve babasına kararını anlatırken hayalini bir kez daha dile getirdi:

- Hep sade bir yaşama özenirdim. “Bir adada butik bir mekanım olsun, her gün sörf yapabileyim” diye düşünürdüm.

Deniz Toprak, Sri Lanka’daki Mellow Hotels yolculuğuna 2017’de çıktı:

- 2017’de Sri Lanka’da sörf okulu, butik otel ve restoran kurdum. Bu yolculuk 4 yılda hiç hayal edemeyeceğim bir noktaya geldi. Binlerce misafirimizle sörf tutkumuzu paylaştık.

Sri Lanka’daki Mellow Hotels’de konaklayanları şöyle analiz etti:

- Bize üç ayrı misafir katılıyor.

Kısa zamanı var, tatil yapmak istiyor.

Uzun zaman gelip, hem uzaktan çalışıp hem bizimle zaman geçirmek istiyor.

Tutkuları, hayalleri var, onlarla ne yapabileceği üzerine zaman geçireceği gönüllü bir deneyim arıyor.

Sörf vesilesiyle dünyanın farklı yerlerinden ilham veren hayatlar ve hikayelerle karşılaşmayı şans olarak gördü:

- Yapmak zorunda olduğum şeyleri sevmek durumunda olmadığımın ve sevdiğim şeyleri yapıp bunun üzerine hayatımı temellendirebileceğimin farkına vardım.

Sri Lanka’daki Mellow Hostel’deki bir günün nasıl geçtiği sorulduğunda şöyle özetledi:

- Sabah sörf ve yoga var. Erken kahvaltıda tropikal meyve ve sebzeler sunuluyor. Mellow’un arkasındaki gölde SUP ile gezilebiliyor, tarçın adasında taze tarçın toplanabiliyor. Sahilde güneşlenme, bisikletle tropikal ormanda dolaşma, trekking ve safari seçenekleri de var.

Geriye bakınca geçen 4 yılı şöyle değerlendirdi:

- Mellow Hostel, kafa yorduğum projeydi. Yıllardır kampçılık, tırmanış, sörf, çeşitli deniz ve su sporlarıyla ilgileniyordum. Sri Lanka tüm bunların birleştiği inanılmaz bir ada. Süreç çok zorluydu. 2020 en zor yıldı.

Rıdvan Dilmen, 8-10 yıl önce NTV’deki programda şöyle dedi:

- Futbol benim hobimdi. Para kazandığım işe de dönüştü. İnsanın hobisiyle para kazanması kadar güzel bir şey olamaz.

Deniz Toprak, uluslararası bir şirkette üst düzey yönetici olabileceği yolculuğu erken dönemde bırakıp, hayalinin, hobisinin peşinden gitti, Sri Lanka’ya uzandı.

Şimdi, hobisiyle para kazanmanın kapısını aralamış görünüyor…

Perşembe sörf merkezi olabilir mi

SRI Lanka’daki Mellow Hotels ve Sörf Okulunun kurucusu Deniz Toprak, Ahangama deneyimin ardından babası Celal Toprak’ın memleketi Ordu’ya odaklandı.

Perşembe’de, babaannesinin köy evine 15 dakika uzaklıkta dünya standardında sörfe uygun dalgalar gözlemleyince heyecan ve sorumluluk karışımı bir duygu yaşadı:

- Sri Lanka’da hayata geçirdiğim hayalimi Perşembe’de bir başka aşamaya taşımalıyım. Perşembe’yi Türkiye’nin sörf merkezine dönüştürebiliriz.

Projesini Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’e anlattı. Güler, Deniz Toprak’ın projesini destekledi, önünü açtı:

- Perşembe, Türkiye’nin farklı yerlerinden, hatta yurt dışından gelen misafirlere artık dalga sörfü eğitimi verilen yeni bir turizm destinasyonuna dönüştü.

Deniz Toprak, Perşembe’yi Ahangama (Sri Lanka) ile karşılaştırdı:

- Perşembe, Ahangama’ya benziyor. İki yerde de yağmur bardaktan boşalır gibi yapar. Sıcak havalar nemli geçer. Ahangama’da Hindistan cevizi, Perşembe’de fındık her günün konusudur. İki yerde de efsane dalgalar var.