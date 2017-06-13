“Ekonomi beklenenden daha hızlı iyileşti“

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Yabancı ekonomistler, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen güçlü büyümesinin devam edeceği görüşünü taşıyor.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesinin ekonominin beklenenden daha hızlı iyileştiğinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Matys, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'de ekonomik aktivitenin mali teşviklerle desteklendiğini, özel tüketim ve ihracatın da büyümenin önemli kaynakları olduğunu söyledi.



- "TL istikrar kazandıkça tüketici harcamaları artacak"



Piotr Matys, TL'nin istikrar kazandıkça tüketici harcamalarının artacağını, bunun da Türk şirketleri için cesaret verici bir sinyal olabileceğini belirtti.

Türkiye'de hanehalkı ve şirketler arasındaki duyarlılığın gelişme kaydedeceği öngörüsünde bulunan Matys, bunun da ekonomik aktivitede daha fazla iyileşme anlamına gelebileceğini söyledi.

Matys, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesinin ekonominin beklenenden daha hızlı iyileştiğinin kanıtı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet, ekonomiyi uzun vadede iyi dengelenmiş ve sürdürülebilir bir büyüme yoluna koyma yolunda çabalarını daha fazla yoğunlaştıracak. Bu tür çabalar, sadece Türk şirketleri için değil, yabancı yatırımcılar için de cesaret verici olacak."



- "Türk ekonomisi dayanıklılığını ispat etti"



ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom da Türkiye'nin tekrar daha yüksek büyüme rakamlarına doğru toparlanma gücünü gösterdiğini belirtti.

Türk ekonomisinin dayanıklılığını ispat ettiğini vurgulayan Neuteboom, yüzde 5'lik büyümenin yüksek ücretler, destekleyici bir hükümet, artan ihracat ve yatırımla geldiğini bildirdi.

Neuteboom, sanayi üretimi gibi öncü göstergelerin daha fazla iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayarak, ikinci çeyrekte büyümenin daha yüksek olması durumunda bunun sürpriz olmayacağını kaydetti.

Neuteboom, hükümetin ekonomiyi yoğun bir şekilde desteklediğini de söyledi.