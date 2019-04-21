Yılmaz Parlar yazıyor... Albaraka Türk, QNB Finansbank ve Vodafone Business ana sponsorluğunda Hilton İstanbul Bomonti’de düzenlenen CFO Summit 2019 Zirve açılışında “Risklerin ve Belirsizliklerin Artışa Geçtiği Dünyada CFO'nun Önemi” başlıklı konuşmasıyla İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan “Bugünün Ekonomi dünyasında İstikrarsızlık, Düzensizlik, Belirsizlik karşısında, gitdikce artan sorunlara yönelik fikir ve çözüm üretmenin, yarınlar için plan yapmanın çok zor olduğu bir dönemden geçmekteyiz.”dedi.



ereken finans fonksiyonu içinde yer alan ve işin maliyet yapısı gereksinimlerini artıran, büyüme yatırımlarını finanse eden ve işletme modeli evrimini içeren, verileri analiz etme ve şirketin gelecekteki mali resmini yansıtmak için yeteneğni kullanan, uzun vadeli stratejileri göz önünde bulunduran ileri görüşlü, yarının İşlevini şekillendiren finans liderleri vizyonel bakışlı başarılı CFO “Chief Financial Officer” görüşlerin paylaşıldığı zirve çok yoğun ilgi gördü.



Dijitalleşme, verinin hızla büyümesi, değişken risk ortamı ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların yönetimi; şirket yönetiminde iş ortağı olarak yetki ve sorumlulukları her geçen gün artan CFO’lar, zorlu yol haritasında küresel ekonominin geleceğinin konuşulduğu CFO Summit 2019’da bir araya geldi.



Herhangi bir şirketin baş finans memuru CFO’nun ne yaptığıyla ilgili; muhtemelen üç saatlik bir konuşma yetmez. Ancak temel görevleri arasında. Kontrolörlük görevleri, mali görevleri, Ekonomik strateji ve tahmin Öngörü Görevleri Şeklinde sıralanabilir. Sermaye yapısı, Risk yönetimi, Denetim ve raporlama, İş planlaması, Vergi planlaması, Sermaye artırımı, Ar-Ge yatırımı, Çalışma sermayesi yönetimi, Şirket bütçelemesi, Yatırımcı iletişimi gibi işleri yapan CFO’lar şirketin tüm risk yükünü çeken durumdadırlar.



İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, günümüzde küresel ve bölgesel olayların peş peşe, çok hızlı bir şekilde dünyayı etkisi altına alırken, insanların zihninde de “çivisi çıkmış dünya” fotoğrafının canlandığına işaret ederek böylesi bir dünyada CFO’ların giderek stratejik bir rol üstlendiğine değindi.



2017 yılı ve 2018 başlarındaki güçlü büyümelerin ardından son aylarda küresel ekonominin gözle görülür bir yavaşlama sürecine girdiğini hatırlatan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu riskler arasında, korumacı önlemler nedeniyle yavaşlayan küresel ticaret, Çin’de devam eden yavaşlama ve Brexit başta olmak üzere AB ekonomisine ilişkin belirsizlikler öne çıktı.” Belirsizliği belirledi.



“Büyük güçler arasında giderek artan rekabet, karşılıklı yaptırımların sıklaşması, popülist eğilimlerin güç kazanması, devam eden bölgesel gerginlikler gibi başlıkların da görünümü daha karmaşık hale getirdi.” Düzensizliği vurguladı.



Bahçıvan, Küresel ekonomide büyüme sorunlarının derinleşmesi durumunda merkez bankalarının hareket alanının geçmişe nazaran oldukça daraldığının da bir başka gerçek olduğunun altını çizdi. Günümüzde gelişmekte olan ekonomiler açısından finansal koşullar halen elverişli olsa da bu avantajdan artık özellikle kırılganlıklarını azaltabilen ekonomilerin yararlanabileceğini vurguladı. “Bu belirsizlik ortamı hem politika belirlemeyi, hem de finansal karar almayı oldukça zorlaştırmaktadır.”dedi.



Siyasetin yanı sıra ekonomideki dalgalanmalar ile boğuşmak zorunda kalan iş insanı ve yöneticilerin işinin artık geçmişe göre daha zor bir günde olduğumuzu, birlikte yaratmak co-creation kavramının etkili olmaya başladığını anlatan Bahçıvan, “Sadece kendi bireysel menfaatine odaklanmak yerine, ortak bir hedef doğrultusunda yetenek ve kapasitelerini kullanabilen, birlikte yaratmak için paydaşlarıyla güçlerini birleştirebilen, katılımcı ve paylaşımcı bir birey anlayışı giderek yükselen değer haline geliyor. Bugün artık geldiğimiz noktada artık CFO’lar üretimden kopuk, yalnızca şirketin parasını yöneten tepe yöneticiler olmakla kalmamalı, şirkete esneklik ve sürdürülebilirlik kazandıran, strateji belirleyen, işbirliğine önem vererek ekibini harekete geçirebilen, performansları takip edebilen, risk ve belirsizlikleri iyi yönetebilen, gelişmelere uyum sağlayabilen dinamik ve esnek birer lider olmalılar “ şeklinde görüşleri belirledi



Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Değişen Finans Yönetiminde CFO’nun Rolü, QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür yardımcısı, Ömür Tan, Dijitalleşme ve Güven ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Meltem Bakiler Şahin Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşüm konulu konuşma yaptılar.



STFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Nas Moderatörlüğünde; Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Esin Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukat Eren Kurşun, PEPSICO Kıdemli Başkan Yardımcısı -Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Özgörkey Holding CEO Nevra Özhatay panelist olduğu oturumda Dalgalı Ekonomide Risk Yönetimi ve Yatırım Planlaması konusu işlendi.



Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros Moderatörlüğünde; Faturalab Ortağı H. Emre Aydın, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Tokgöz Altun, Arvato Crm Türkiye CEO - Yönetim Kurulu Üyesi Soner Cesur, UIPATH Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen panelestlerin oturumunda Dijital Finansın Geleceği; Yapay Zeka - Çeviklik -Siber Güvenlik konusu işlendi.



Ayrıca Yeniden Yapılandırma ve Dönüştürme, Uluslararası Ticaret Ortamında Rekabet ve Büyüme konuları panelleri yapıldı. Fortune Türkiye “En Etkin 50 CFO” ödüllerin verilmesiyle zirve son buldu.