Ekonomi Gazetecileri Derneği 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Üye sayısı ve etkinliği itibariyle Türkiye’nin en önemli meslek örgütleri arasında yer alan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Olağan Gelen Kurulu'nda, başkanlığa oy birliğiyle yeniden Celal Toprak seçildi.



İstanbul Basın Kurumu Lokali'nde bugün gerçekleştirilen kurulun gündeminde, Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi ile tüzük değişikliği vardı.



Genel kurulun ardından gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında ise görev dağılımı gerçekleştirildi.



İşte EGD yeni yönetimi



Yönetim kurulu asil üyeleri: Celal Toprak, Sadi Özdemir, Faruk Erdem, Hasan Arslan, Fikret Çengel, İdriz Çokal, Murat Gülderen, Dilek Güngör, Serpin Alparslan, Çetin Ünsalan, Mehmet Uluğtürkan



Yönetim kurulu yedek üyeleri: Metin Can, Ceyhun Kuburlu, Gülten Uğurlu, Taylan Büyükşahin, Musab Turan, Kaan Zenginli, Burcu Noyan, Şuayip Alabay, Çağlar Çağatay, Ömer Temür, Burak Karagöz



Denetim kurulu asil üyeleri: Fikri Türkel, Canan Eraslan, Uğur Küçük, Can Karadut, Cevat Kışlalı



Denetim kurulu yedek üyeleri: Dinçer Gökçe, Ali Yıldırım, Engin Çağlar, Fatma Eda Topçu, Ender Güler.