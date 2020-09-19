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Ekonomi gazetecileri ödüllerini alacak

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin geleneksel olarak düzenlediği ve ekonomi gazetecilerinin oscarı sayılan ödül töreni bu yıl 23 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da zoom üzerinden yapılıyor.

Ekonomi gazetecileri ödüllerini alacak

Türkiye’nin dört bir yanından 800’ü aşkın ekonomi gazetecisinin üye olduğu Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) düzenlediği XII. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreni 23 Eylül 2020 Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Etkinlikte, Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nde ödül alacak meslektaşlarımız açıklanacak ödülleri takdim edilecek.

Etkinlik bu yıl İstanbul Ticaret Odası’nın katkıları ile Alternatif Bank, Yıldız Holding ve Garanti BBVA'nın ana sponsorluğu, Turkcell’in İletişim ve Teknoloji sponsorluğunda gerçekleşecek.

Covid-19 nedeniyle Zoom üzerinden yayınlanacak etkinlik bütün ekonomi gazetecilerine ve iş dünyasına açık olacak. Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak "bu defa teknolojiyi kullaarak birlikte olacağız. Ödül alan üyelerimizin bu mutlu gününde birlikte olmak çok önemli. Bu nedenle bütün ekonomi dünyasına zoom dan onların bu mutluluklarını paylaşmaya davet ediyorum" dedi.

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