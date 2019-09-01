Ekonomi Gazetecileri Sivas´ta buluşuyor

Mustafa Kemal’e ve Cumhuriyet’in kuruluş kongresine ev sahipliği yapan Sivas, tam 100 yıl sonra Türkiye ekonomisini geleceğe taşıyacak aktörleri ağırlamaya hazırlanıyor. Vizyoner toplantıların deneyimli şirketi Özgencil Grup ve ES Yatırım işbirliğiyle gerçekleştirilecek Orta Anadolu Ekonomi Forumu, 3-4 Eylül 2019 tarihlerinde Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak.



Organizasyonun bölge ortakları arasında Sivas Valiliği, Oran Kalkınma Ajansı’nın, yer aldığı, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik partner olarak belirlendiği 2 gün sürecek Forum’da farklı konularda 6 oturum gerçekleştirilecek. Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak da bu oturumlardan birinin moderatörlüğünü yapacak. Alanlarında uzman akademisyen, iş dünyası temsilcileri, bürokratların konuşmacı olarak katılacağı oturumların moderatörlüğünü ünlü ekonomi yazarları gerçekleştirecek.



2 GÜNDE 6 ÖNEMLİ OTURUM



‘Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nun ilk gününde ‘Makroekonomik Gelişmeler Işığında Dünya ve Türkiye’, ‘Orta Anadolu Bölgesi’nde Ekonomi Sanayi ve Büyüme’, ‘Rekabetçi Yerli Üretim Modeli Nasıl Kurulacak? Yarına Nasıl Hazır Olabiliriz?’, ‘Tarım ve Hayvancılıkta Atılım Modeli Nasıl Kurulacak?’ başlıklarında oturumlar gerçekleştirilecek. Etkinliğin ikinci gününde ‘Sivas’ta Yatırım İmkanları ve Sivas’a Değer Katanlar’, ‘Anadolu’da Turizm ve Bölgesel Kalkınma İlişkisi’ başlıklarında oturumlar yapılacak.



ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR



CNN Türk, Hürriyet gibi güçlü medya kuruluşlarının medya sponsoru olarak katkı sunduğu Forum’un açılış konuşmacıları arasında Forum İstanbul, Es Yatırım ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, 25.Dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Valisi Salih Ayhan yer alacak. Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Forum İstanbul’un da destek verdiği etkinlikte oturumların açılış konuşmalarını yapmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle gibi etkin isimler davet edildi.



EKONOMİDE VİZYON BELİRLEME AMAÇLANIYOR



“Sivas Kongresi’nin 100. Yılında.. Bugün de ekonomik zafer için…” sloganıyla gerçekleştirilecek Forum’un resmi ulaşım sponsorluğunu Türk Hava Yolları üstlendi. Siyasetten bürokrasiye, yerel yöneticilerden iş dünyası sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, medya mensuplarından akademisyenlere yüzlerce uzmanın konuşmacı olarak katılacağı Forum için kentte hazırlıklar tamamlandı. Tarımdan enerjiye, sanayiden turizme ekonominin her alanında ‘Küresel gelişmeler ışığında bölgesel vizyon’ belirleme amaçlanan ‘Orta Anadolu Ekonomi Formu’nun kapanış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor.

