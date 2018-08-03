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"Ekonomi ve enerji politikaları uyumlu gidiyor"

- EPPEN Başkanı Dr. Volkan Özdemir: - "Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde kullanılan gaza yapılan son zamda amaç, dolaylı yoldan yerli kaynaklara fiyat avantajı sağlamak. Çünkü temel mesele artık Türkiye'nin cari açığının azaltılması. Bunun en önemli kalemlerinden biri de enerji" - "Bunun için doğalgazın elektrik üretimi portföyündeki payı azaltılmak isteniyor. Böylece artık daha az ithal edilecek gazın, ağırlıkla konut ve sanayide kullanılması amaçlanıyor. Dolayısıyla, ekonomi ve enerji politikalarının ilk defa bu denli uyumlu gittiğini görüyoruz"

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Dr. Volkan Özdemir, doğalgazdan elektrik üreten santrallerde kullanılan gaza yapılan son zam ile dolaylı yoldan yerli kaynaklara fiyat avantajı sağlanmasının amaçlandığını belirterek, "Çünkü temel mesele artık Türkiye'nin cari açığının azaltılması. Bunun en önemli kalemlerinden biri de enerji. Bunun için doğalgazın elektrik üretimi portföyündeki payı azaltılmak isteniyor. Böylece artık daha az ithal edilecek gazın daha çok konut ve sanayide kullanılması amaçlanıyor. Dolayısıyla, ekonomi ve enerji politikalarının ilk defa uyumlu gittiğini görüyoruz." dedi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol ve doğalgaz ithalatında miktar olarak geçen yıla kıyasla azalma olmasına rağmen, artan fiyatlar nedeniyle Türkiye'nin mali faturasının da arttığını söyledi.

Yıl sonuna kadar enerji ithalatının 40 milyar doların üzerine çıkacağını tahmin ettiğini vurgulayan Özdemir, "ABD’nin finansal yaptırımları Türkiye’de kriz çıkarmak ve kuru zıplatmak amaçlı. Döviz kuru üzerindeki ciddi oynama, bunun sürdürülmesini Türkiye açısından giderek zorlaştırıyor. Buna karşı da bir önlem gerekiyor. Bu yaptırımların etkisi olsa da istedikleri jeopolitik sonucu alamayacaklar. Hem Türkiye’nin enerji tedarikçileri Rusya, İran, Irak, Azerbaycan. İktisadi olarak zorlansak da Türkiye yalnız değil ve boyun eğmeyecek." ifadelerini kullandı.

Özdemir, bu nedenle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatında ay başından itibaren geçerli olmak üzere yapılan artış ile ve söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesini, dolara endeksli olarak yapacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Buradaki durum şunu gösteriyor: Hem sübvansiyon artık terk ediliyor, hem de iç ve dış konjonktürle fiyatlar endekslenerek paritedeki kötü gidiş bir nevi telafi edilmeye çalışılıyor. Doğalgazdan elektrik üreten santrallerde kullanılan gaza yapılan son zamda amaç, dolaylı yoldan yerli kaynaklara fiyat avantajı sağlamak. Yani daha az ithal edilen gazın ağırlıkla konut ve sanayide kullanması amaçlanıyor. Elektrik üretiminin ise başta yerli olmak üzere diğer kaynaklardan yapılması hedefleniyor. Burada en önemli nokta, enerji ve ekonomi politikasında tam bir uyumun söz konusu olması. Çünkü temel mesele artık Türkiye'nin cari açığının azaltılması. Bunun en önemli kalemlerinden biri de enerji. Bu da mümkün olabildiği her yolla düşürülmeye çalışılıyor. Doğalgaz ve petrol ithalatı hemen kesilemez. O nedenle mümkün olduğu kadar ithalat azaltılmaya çalışılabilir. Bunun için de doğalgazın elektrik üretimi portföyündeki payı azaltılmak isteniyor. Böylece artık daha az ithal edilen gazın, ağırlıkla konut ve sanayide kullanılması amaçlanıyor. Dolayısıyla, ekonomi ve enerji politikalarının ilk defa bu denli uyumlu gittiğini görüyoruz."

- Enerji ithalatındaki artış

Bu arada, Türkiye'nin enerji ithalatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 17,2 milyardan 20,6 milyar dolara yükseldi.

TÜİK dış ticaret istatistiklerinde, enerji kalemi "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlardan" oluşuyor.

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