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"Ekonomi ve istihdamda kötü günler bizi bekliyor"

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: - "Halkımız 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor"

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Halkımız, 31 Mart'ta iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan aralık ayı istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüzden az işçi çalıştıran küçük ve orta boy işletmelerin sayısı ile 10-19 işçinin çalıştığı iş yerlerinin sayısının bir önceki yıla oranla azaldığını belirten Erdoğdu, ekonomik sürecin küçük ve orta boy işletmeleri etkilediğini bildirdi.

Erdoğdu, resmi rakamlara göre, aktif sigortalı sayısının önceki ay ve yıla göre düştüğüne işaret ederek, İŞKUR bünyesinde son 3 ayda Toplum Yararına Çalışma (TYP) ile İşbaşı Eğitim programları kapsamında 180 bin kişinin işe alındığını hatırlattı.

Bu sayede sigortalı işçi sayısındaki azalmanın bir miktar frenlendiği ancak durdurulamadığını vurgulayan Erdoğdu, "TYP ve işbaşı eğitim programlarıyla yaratılan geçici istihdam olmasaydı son 3 ayda sigortalı işçi sayısındaki azalma 760 bin kişi olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Aykut Erdoğdu, açıklamasında şunları kaydetti:

"İş yeri ve sigortalı çalışan sayısı itibariyle bakıldığında kriz henüz büyük işletmeleri etkilememiş görünüyor. Ancak istihdamı artırmak için yeni bir ekonomik programı olmayan iktidarın kötü yönetiminin onları da etkilemesi kaçınılmaz. Seçimlere kadar bazı ürünlerde KDV ve ÖTV indirimleriyle ekonomideki durgunluğu aşmaya çalışan iktidarın, ekonominin sorunlarını çözmek gibi bir niyeti olmadığı, tüm bu indirimleri 31 Mart ile sınırlandırmasından belli. Mevcut hükümetin iş yaratmak ve işsizin derdine çare olmak gibi bir derdi yok. Halkımız 31 Mart'ta bu iktidara gereken uyarıyı yapmazsa ne yazık ki ekonomide dolayısıyla istihdamda daha kötü günler bizi bekliyor."



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