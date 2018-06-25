"Ekonomi yeniden ana gündem maddesi haline gelmeli"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin, "Bu sonuç, uzun zamandır duraksamış olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi haline gelmesi ve yapısal reformların yürürlüğe girmesi açısından önemli bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, halkın karşılıklı anlayış ve birlik duygusu içinde sandıklara gittiğini ve hür iradelerini ortaya koyarak demokrasinin gereğini yerine getirdiğini belirtti.

Sandıktan çıkan sonuçların halkın takdiri olduğunu dile getiren Yıldırım, "Artık seçim atmosferini geride bırakarak Türkiye'nin geleceğini düşünmek zorundayız. Ülke olarak ekonomide çok önemli adımlara imza attık. Şimdi yakaladığımız bu kazanımları daha ileri götürme zamanıdır. Sadece ekonomide değil tüm alanlarda reformlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, siyasal istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrarın ve güvenin mümkün olmadığına, yeni dönemde müreffeh bir Türkiye için herkesin var gücüyle çalışması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur içinde yüksek katılım ve olgunlukla gerçekleşmiş olmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu seçimin kazananı, ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştırmak için büyük bir irade sergileyen Türk milleti olmuştur. TBMM'de temsil edilmeye hak kazanan tüm siyasi partilerimizi ve milletvekillerimizi kutluyoruz. Bu sonuç, uzun zamandır duraksamış olan ekonominin yeniden ana gündem maddesi haline gelmesi ve yapısal reformların yürürlüğe girmesi açısından da önemli bir fırsattır. Yoğun seçim gündemini geride bıraktığımız için artık birinci gündem maddesi ekonomi olmalı ve milletçe yeniden kalkınma hedeflerine odaklanmalıyız. Bundan sonraki süreç, ülkemiz için istikrar, huzur ve güvenin daha güçlenmesi açısından büyük bir fırsattır. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmadan, uzlaşı içinde birlikte çalışarak, istişare ederek ve ortak akıl ile tüm meselelerimizin üstesinden gelebiliriz. Şimdi ülkemiz için birlik olup çok çalışma zamanıdır."



