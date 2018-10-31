“Ekonomi yönetimi tam zamanında bir hamle yaptı“

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomi yönetiminin mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam kapısı olan sektörlerde tam zamanında bir hamle yaptığını belirterek, "Vergi indirimi fırsatını hem tüketici hem de iş dünyası çok iyi değerlendirecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı altı başlıkta Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleriyle ilgili olarak, ekonomi yönetiminin mobilya, beyaz eşya, otomotiv ve inşaat gibi istihdam kapısı olan sektörlerde tam zamanında bir hamle yaptığını belirtti.

Vergi indirimleriyle iç talep ve istihdama direkt etkisi olacak, proaktif bir önlem alındığını aktaran Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyaz eşyada ÖTV’nin sıfıra çekilmesi, mobilyada KDV'nin 8'e indirilmesi, ticari araçlarda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi, 1600 cc altı motorlu araçlarda ÖTV’de 15'er puanlık indirim yapılmasının etkisi, şüphesiz bu sektörlerle sınırlı kalmayacaktır. Ekonominin bütününe olumlu yönde sirayet edecektir. Konutta KDV indirimine devam edilmesi ve tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi İstanbul Ticaret Odası olarak bizlerin de dile getirdiği bir öneriydi. Hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Vergi indirimi fırsatını hem tüketici hem de iş dünyası çok iyi değerlendirecektir. İnanıyoruz ki devlet vergide yaptığı fedakarlığı, artacak satışlarla telafi edecektir."