KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Seçimlerden sonra ekonomimizin çok daha rahatlayacağına, çok daha iyiye gideceğine inanıyorum. Algı operasyonları yapanlar umduklarını bulamayacaklar. Devletimize, ekonomi yönetimimize sonuna kadar güveniyoruz." ifadesini kullandı.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Büyüksimitci, Oda'nın şubat ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasında, istihdam seferberliği kapsamında birçok teşvikin açıklandığını hatırlattı.

İşverenin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve verginin yanında ücret de ödemeyeceğini belirten Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"2020 yılının Aralık ayına kadar her yeni istihdam için 12 ay süresince SGK primlerini ve vergilerini ödemeyecekler, kadın, genç ve engelli istihdamında ise bu süre 18 aya kadar çıkacak. İş yerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverene, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücretleri yine devlet tarafından ödenecek. Bunlar inanılmaz destekler. Biliyorsunuz 2017'de başlatılan istihdam seferberliğinde Kayseri olarak ilk 10 il içindeydik. Bu sene de oda başkanları olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza 30 bin yeni istihdam sözü verdik. İnşallah bu hedefimizi tutturacağız. Biz de 'burası Kayseri, burada iş var, aş var, gelecek var.' diyoruz. Seçimlerden sonra ekonomimizin çok daha rahatlayacağına, çok daha iyiye gideceğine inanıyorum. Algı operasyonları yapanlar umduklarını bulamayacaklar. Devletimize, ekonomi yönetimimize sonuna kadar güveniyoruz."

Toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.