Ekonomide canlanma istihdamı artırdı

ANKARA - Erdal Çelikel

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustos ayı itibarıyla son bir yılda istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 355 bin kişi olarak hesaplandı. Buna karşın iş gücüne katılanların sayısının 1 milyon 266 bin kişi ile istihdam artışının gerisinde kalması, bu dönemde işsizliğin azalmasına yol açtı.

Sektörler bazında değerlendirildiğinde, istihdama en büyük katkı hizmetler sektöründen geldi. Anılan sektörde istihdam edilenlerin sayısı ağustosta yıllık bazda 706 bin kişi artarken bu sektörü 243 bin ile inşaat, 213 bin ile sanayi, 193 bin kişiyle tarım izledi.

Cinsiyete göre istihdam verileri dikkate alındığında, istihdam edilen erkeklerin sayısı yüzde 4,7 (893 bin kişi) artarak 20 milyonu aştı. Aynı dönemde istihdam edilen kadın sayısının (461 bin) yüzde 5,5 ile erkeklere göre daha hızlı bir artış göstermesi dikkati çekti.

"İstihdam sektörel bazda genele yayıldı"

Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Müdürü Şakir Turan, ekonomik aktivitedeki güçlü sonuçlarla 2017'nin üçüncü çeyreğinde istihdam piyasasının da güçlü bir seyir izlediğini ve ağustos verilerinin bunu net olarak ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 daralırken iş gücü piyasasında da belirgin bir ivme kaybı yaşandığını hatırlatan Turan, "Son açıklanan ağustos verileri 2017'nin üçüncü çeyreğinde istihdamın sektörel bazda da genele yayılmış olarak artışlar kaydettiğini gösteriyor." dedi.

Turan, kadın istihdamının erkeklere göre daha hızlı artmasını da değerlendirerek, kadınların ağırlıklı olarak istihdam edildiği sektörlerin ekonomik dalgalanmalara olan duyarlılığı, bu alanda kayıt dışılığın yüksekliği ve kadın iş gücünün görece daha ucuz olması gibi faktörlerin, ekonominin hızlı genişleme dönemlerinde kadın istihdamının daha hızlı artmasını sağladığını dile getirdi.