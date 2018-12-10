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"Ekonomide dengelenme süreci başladı"

- İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: - "Hem iş insanlarımız hem tüketiciler kur ve faiz hareketlerinden olumsuz etkilendi ancak hükümetimizin aldığı yerinde önlemler sayesinde hepimizin beklediği gibi ekonomide dengelenme süreci başladı"

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İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, hükümetin aldığı yerinde önlemlerle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını bildirdi.

Kestelli, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 1,6 büyümesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, temmuz ayında başlayan dış kaynaklı kur atağının açığa çıkardığı sorunların yerinde alınan önlemler sayesinde yumuşatıldığını vurguladı. Kestelli, "Hem iş insanlarımız hem tüketiciler bu dönemde kur ve faiz hareketlerinden olumsuz etkilendi ancak hükümetimizin aldığı yerinde önlemler sayesinde hepimizin beklediği gibi ekonomide dengelenme süreci başladı. Eğer gerekli önlemleri almaya devam edersek, bu dönemi, zayıf yanlarımızı düzelterek güçlü bir şekilde atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tarıma ayrı bir parantez açmak gerektiğine işaret eden Kestelli, tarımın Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Tarım sektörünün Türkiye'nin en zor zamanlarında ekonomiye bir dayanak, bir sosyal denge unsuru olma görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Kestelli, "Bu nedenle tarımı büyütme politikalarını kuvvetlendirmemiz lazım. Tarım ne kadar güçlüyse Türkiye de o kadar dinamik olur, bunu unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

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BüyümeDengelemeIşınsu KestelliTarım
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