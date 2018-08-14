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"Ekonomide dengeleyici bir programa ihtiyaç var"

- Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği: - "Ekonominin kuralları çerçevesinde piyasalarda fiyat istikrarı ile finansal istikrarı önceleyecek dengeleyici bir programa ihtiyaç olduğu çok açıktır"

İSTANBUL (AA) - Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), ekonominin kuralları çerçevesinde piyasalarda fiyat istikrarı ile finansal istikrarı önceleyecek dengeleyici bir programa ihtiyaç bulunduğunun çok açık olduğunu duyurdu.

GYİAD'dan yapılan açıklamada, dünya siyaseti ve ekonomisinin hızla dönüştüğü ve ilişkilerin yeniden tarif edildiği kaydedildi.

Türkiye'nin, böyle zorlu küresel koşullar içinde yeni bir yönetim sistemine geçtiği, bu yenilenmeyle genç iş dünyasının beklentileri ve iş yapma isteğinin arttığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Bununla birlikte ekonominin kuralları çerçevesinde piyasalarda fiyat istikrarı ile finansal istikrarı önceleyecek dengeleyici bir programa ihtiyaç olduğu çok açıktır. Hükümetin ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son günlerde attığı olumlu adımları destekleyen, yanı sıra sorunların kaynağını tespit eden ve doğru teşhislerle aktif şekilde müdahale edilmesini bekleyen genç iş dünyası, böyle bir programın ve sıkılaşmanın getireceği zorlu geçiş dönemine de göğüs germeye hazırdır. Ülkemiz ekonomisinin güç kaybetmemesi için ekonomimize odaklanıp piyasa enstrümanlarının aktif şekilde kullanılarak sert fiyatlamaların önlenmesini ve firmaların mali açıdan olumsuz etkilenmeyeceği şekilde piyasaların rahatlatılacağı bir istikrar programının açıklanmasını bekliyoruz."

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