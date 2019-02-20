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Ekonomide kritik veri açıklandı

TÜİK, Şubat ayı tüketici güven endeksi rakamlarını açıkladı.

Ekonomide kritik veri açıklandı
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TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %0,7 oranında azaldı. Ocak ayında 58,2 olan endeks Şubat ayında 57,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %0,4, otomotiv yakıtı satışları %0,5 azaldı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %9.6 ARTTI

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %15,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %9,6, otomotiv yakıtı satışları %0,5 arttı.

PERAKENDE CİRO BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %1.6 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %1,1, otomotiv yakıtı satışları %6,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları %0,4 arttı.
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