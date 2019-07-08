Ekonomide umutsuz veri: 2.6 puan düştü

Ekonomi Bakanlığının Türkiye’nin önde gelen ihracatçı firmalarının beklentilerini belirlemek için yaptığı Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) sonuçlarına göre, yılın üçüncü çeyreğinde, İhracat Beklenti Endeksi 2.6 düşüşle 123.3 puana inerken, ve aynı dönemde İthalat Beklenti Endeksi ise 0.6 artışla 98.1 puana yükseldi.



İhracat Beklenti Endeksi, 2019 yılının ikinci çeyreğindeki 125.9 düzeyinden, yılın üçüncü çeyreğinde 2.6 puan düşüşle 123.3 seviyesine gerilerken, yıllık bazda 5.3 puan arttı.



İthalat Beklenti Endeksi, 2018 yılının ilk çeyreğinde 97.6 olan yılın üçüncü çeyreğinde, 0.6 puan artışla 98.1 düzeyine yükselirken, yıllık bazda 15 puan azaldı.



Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Dış Ticaret Beklenti anketi sonuçları şöyle değerlendirildi:



“İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi (96.5) sorusunun yayılma endeksinin İhracat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği görüldü.



“Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat (139.9), ihracat siparişi beklentisi (134.3) ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine (122.6) ilişkin soruların yayılma endeksleri İhracat Beklenti Endeksini artış yönünde etkiledi.



“İthalat Beklenti Endeksine dâhil edilen sorulardan 100’den küçük gerçekleşen ithalat birim fiyatı beklentisi (92.1) ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi (76) sorularının yayılma endekslerinin İthalat Beklenti Endeksini azalış yönünde etkilediği gözlendi.







“Bununla birlikte, 100’den büyük gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi (118.2) ve son 3 aya ilişkin ithalat sipariş düzeyi (106.2) sorularının yayılma endeksleri ise İthalat Beklenti Endeksine pozitif katkıda bulundu.”