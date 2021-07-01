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Ekonomideki bütün gelişmeleri ekonomi gazetecilerinden alıyoruz

İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşen XIII. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sonuçları açıklandı. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerine verildi.

Ekonomideki bütün gelişmeleri ekonomi gazetecilerinden alıyoruz
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Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) destekleri,  Alternatif Bank, Yıldız Holding, Garanti BBVA'nın sponsorluğunda ve Turkcell'in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda gerçekleştirilen ve EGD Başkanı Celal Toprak’ın açılışı konuşmasıyla başlayan 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri töreninde söz alan Dış Ekonomik İlişkiler Ķurulu-DEİK Başkanı Nail Olpak şöyle konuştu:

“Bir süredir valizlerimizi rafa kaldırmıştık. Son dönemde valizler raftan indi. Geçen hafta Azarbeycan'daydık, bu sabah da saat 04:30'da Özbekistan'dan döndüm. Özbekistan ile 11-12  yıldır bütün ilişkilerimizi dondurduğumuz bir süreç yaşamıştık. İlk beş ayda ihracatımız yüzde 95 arttı. 2020 yılında 2.1 milyarlık karşılıklı ticaretimiz vardı. Görünen o ki bu yıl 4 milyara gidiyoruz. Tecihli Ticaret Anlaşması ile giden uzun bir süreç vardı. Karşılıklı irade koyuldu, tarih verildi. Temmuz ayı içerisinde sonuçlarını beraber görürüz. Ekonomideki bütün bu gelişmeleri siz ekonomi gazetecilerinin kanalı ile anlatıyoruz. Zaman zaman sesimiz oluyorsunuz. Bu nedenle burada olmak bizim için çok önemli.”

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Anahtar Kelimeler:
Dış Ekonomik İlişkiler Ķurulu-DEİK Başkanı Nail OlpakXIII. Ekonomi Basını Başarı Ödülleriİstanbul Ticaret Odası
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