Ekonomideki sorunun sebebi spekülasyon Ekonomide büyük bir sorun yaşanması için ortada yeterli veri bulunmadığını savunan Başaranlar Yatırım Holding yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Başaran, özellikle Dolar ve Euro’da meydana gelen yükselişin dış destekli bir spekülasyon operasyonu olduğunu söyledi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 27. Dönem milletvekili seçimleri yaklaşırken, ekonominin gidişatı konusu iktidar ve muhalefetin temel gündemi olmaya devam ediyor. İş dünyasındaki aktif isimlerden Ömer Faruk Başaran’a göre ise, yaşanan ekonomik dalgalanmalar spekülasyon hareketlerinin bir sonucu. Ekonomide ciddi sorunlar yaratacak yeterli derecede bir veri olmadığını dile getiren Başaran, “Elle tutulur hiçbir somut durum yokken, bu denli sıkıntılar yaşanmasından tek bir sonuca ulaşabiliyoruz. O da, dış destekli birtakım spekülasyon operasyonlarının Türkiye üzerinde uygulanmaya çalışıldığı sonucudur. Bununla birlikte ülke ekonomisinin battığı algısı yaratılarak, mevcut hükümete para yoluyla bir darbe indirilmeye çalışılıyor” diye konuştu.

Merkez Bankası, adımlarından sonuç almalı

Dolar ve Euro’daki artış konusunda Merkez Bankası’nın da gerekli adımları atacağını söyleyen Başaran, konuyla ilgili endişelerinin de olduğunu vurguladığı konuşmasını şöyle devam ettirdi: “Merkez Bankası’nın ekonomiye çok fazla müdahil olmasının da, olayı dikiş tutmayacak bir noktaya getirebileceği gibi bir korkum var. Atılması gereken adımların mutlaka atılması, fakat bu adımlarla olumlu netice alınabilmiş olması lazım. Bunun tersi olur da, sık sık adım atıp bir sonuç alınamazsa fren patlar, tehlikeli bir sürece girilir. İnce elenip sık dokunmalı ve doğru zamanlarda doğru kararlar alınıp uygulanmalıdır. Kimin ne şekilde uğraştığı önemli değil; ülkemiz yeterince güçlü bir ülkedir ve bu sıkıntılar da mutlaka aşılacaktır. Hükümetimiz, en yakın zamanda ekonomide yeni bir yapılandırmaya giderek, sistemde büyük bir rahatlama yaşatacaktır.”



