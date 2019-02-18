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"Ekonomik dalgalanmaya rağmen rüzgardaki büyüme sevindirici"

-TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven: - "Türkiye'de rüzgarda kurulu güçte 7 bin megavatı aştık, potansiyelimiz çok daha fazla" - "Onca yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen, rüzgar enerjisi sektörünün 2018'de yüzde 7,24'lük büyüme göstermesi sevindirici" - "Rüzgarda tekno potansiyelimiz karada 38 bin megavat, denizde ise 10 bin megavat. Toplamda 48 bin megavatlık bir potansiyelimiz var"

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ANKARA (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı (TÜREB) Mustafa Serdar Ataseven, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücünün 7 bin megavatı geçtiğini belirterek, "Onca yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen 2018'de rüzgar enerjisi sektörünün yüzde 7,24'lük bir büyüme göstermesi sevindirici." dedi.

AA Enerji Masası'nın konuğu olan Ataseven, dünyada rüzgar enerjisinde kurulu gücün 600 bin megavat, Avrupa'da ise 160 bin megavata ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinde sadece kurulu güçte değil, inşaat, ekipman alanında da geliştiğini ifade eden Ataseven, "Türkiye'de 15 yıl içinde rüzgar yatırımları yanında 7 kule, 4 türbin kanadı, 2 jeneratör ve 2 dişli kutusu üreticisini rüzgar sanayisine kazandırdık." diye konuştu.

Türkiye'nin rüzgarda potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna işaret eden Ataseven, şunları kaydetti:

"Rüzgarda tekno potansiyelimiz karada 38 bin megavat, denizde ise 10 bin megavat. Toplamda 48 bin megavatlık bir potansiyelimiz var. Ülkemizin enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan sağlanması gereğini düşünürsek, stratejik kaynak olması açısından rüzgara yatırım önemli. Türkiye'de rüzgarda kurulu güçte 7 bin megavatı aştık, potansiyelimiz çok daha fazla. Onca yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen rüzgar enerjisi sektörünün 2018'de yüzde 7,24'lük bir büyüme göstermesi sevindirici. Türkiye'de sadece rüzgar yatırımları gelişmiyor, aynı zamanda rüzgar endüstrisi de gelişiliyor."

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Enerji MasasıRüzgar EnerjisiTUREBTÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven
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