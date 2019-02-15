BOLU (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gezi olayları, akabinde 17-25 Aralık'ta yargı darbesi, takiben 15 Temmuz hain darbe girişimi ve geçtiğimiz yıl da doğrudan ekonomimizi hedef alan bir girişimle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun bunların hepsini atlattık. Son ekonomik darbe girişimini de atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak için üzere Bolu'ya gelen Bakan Dönmez, Valiliği ziyaret etti.

Bakan Dönmez'i, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, vali yardımcıları ve öteki ilgililer karşıladı.

Vali Ümit'in makamında, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Bakan Dönmez, Bolu Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Yılmaz ile görüştü.

Dönmez, daha sonra Demokrasi Meydanı'nda AK Parti Belediye Başkan Adayı Metin tarafından getirilen metrobüsün içerisinde bilgi aldı.

Bakan Dönmez, burada vatandaşlara yönelik yaptığı konuşmada, Bolu'nun marka şehir olma yolunda ilerleyen kentler arasında yer aldığını, bugüne kadar yapılan icraatlarla konulan projelerin bunu gösterdiğini, bunun yeterli olmadığını, belediye başkan adayı Fatih Metin ile bu projeleri bir kat daha artıracaklarını, kentte kaliteli bir yaşam için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini söyledi.

Büyüyen kentlerin sorunlarından birinin de trafik olduğunu hatırlatan Dönmez, "Bolu'da muhtemelen çok yoğunluk yaşanmıyor ama şehir büyüdükçe toplu ulaşımda bir ihtiyaç olma zarureti var. Güzel bir proje hazırlamışlar, metrobüs. İstanbul'da yıllardır kullanıyoruz. Neredeyse metro konforunda." diye konuştu.

- "Milli kalkınma yerelden başlar"

Daha sonra Bakan Dönmez, partisinin Sümer Mahallesi'ndeki ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Dönmez, buradaki konuşmasında, ulusal kalkınmanın, milli kalkınmanın yerelden başladığını, bugüne kadar Bolu'nun kendilerini mahcup etmediğini, AK Parti'nin Bolu'da girdiği seçimlerden başarıyla çıktığını kaydetti.

AK Parti'nin bugüne kadar söz verdiği her şeyi er ya da geç yerine getirdiğini anlatan Dönmez, "Yapamayacağı hiçbir şeyin de sözünü vermedi. Şunu da unutmamak lazım, yerel politikalarla ulusal politikaların uyumlu hareket etmesi, ülke kalkınırken, yerellerin de, belediyelerin de aynı hızda, aynı heyecanla kalkınması da son derece önemli." dedi.

Bakan Dönmez, ülkenin 2002 yılında milli gelirinin 3 bin 200 dolar civarında olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl bu rakam 10 bin doların üzerindeydi ama 2013'te biz 12 bin doların üzerine çıkmıştık. Normalde üst gelir grubu 12 bin dolar ve üstünde milli gelire sahip olan ülkelerden oluşuyor. O gün birileri düğmeye bastı ve ülkenin ekonomisini yavaşlatmak için bazı olaylara girişti. 12 bin 300 doları biz 2013 yılında yakalamıştık ama hatırlayın mayıs ayında Gezi olayları, akabinde 17-25 Aralık'ta yargı darbesi, takiben 15 Temmuz hain darbe girişimi ve geçtiğimiz yıl da doğrudan ekonomimizi hedef alan bir girişimle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun bunların hepsini atlattık. Son ekonomik darbe girişimini de atlatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

- "Kaptanımıza güveniyoruz"

Türkiye'yi bir gemiye benzeten Dönmez, şunları kaydetti:

"Eskiden kıyıdan kıyıdan gidiyordu. Kaptan sık sık limana uğruyordu. Zaman zaman kaptanı değiştiriyorduk, mürettebat yenileniyordu ama son 15 yıldır artık açık denizlere, denizlere ve okyanuslara açılan gemimiz var, kaptanımıza güveniyoruz. Zaman zaman dalgalı havalar olabilir açık denizlerde. Bazılarının kafası dönebilir, midesi bulanabilir ama bu mürettebat da, bu kaptan da geçmişte çok daha kötü fırtınalı havalarda nasıl sağ salim limanlara ulaştırdıysa bu sefer de ulaştıracak. Buna inanıyoruz. Dikkat etmemiz gereken bir şey var, geminin altında gemiyi oymaya çalışanlar olabilir. Bunlara da fırsat vermeyeceğiz."