Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya İKO arzu yıldız
Apple'dan tacını geri aldı
Apple'dan tacını geri aldı
Onur Genç CEO oldu
Onur Genç CEO oldu
Türk sinemas öne çıktı
Kalbi İstanbul'da attı
SinemaDansAnkara2018'de 'En İyi'ler Ödüllendi!
Dans filmlerine ödül
Maltepe eğitimi konuştu
Maltepe eğitimi konuştu

Ekonomik güven endeksi arttı

- Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi

Ekonomik güven endeksi arttı
banner17

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay ekime göre yüzde 9,1 artarak 67,5'ten 73,7'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kasım ayında tüketici güven endeksi 59,6'ya, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 96,8'e, hizmet sektörü güven endeksi 79,8'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,7'ye yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi ise bu ay 56,6 değerine geriledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven EndeksiKasımTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1