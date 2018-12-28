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Ekonomik güven endeksi arttı

- Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye yükseldi

Ekonomik güven endeksi arttı
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ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay kasıma göre yüzde 2 artarak 73,7'den 75,2'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Aralık ayında reel kesim güven endeksi 97,7'ye, hizmet sektörü güven endeksi 81,5'e ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 96,4'e yükseldi. Tüketici güven endeksi 58,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi ise 55,4'e geriledi.

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AralıkEkonomik Güven EndeksiTÜİK
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