Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin dünya Bursa
İstihdamda Trakya havası
İstihdamda Trakya havası
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı

Ekonomik güven endeksi arttı

- Ekonomik güven endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 79,4'ten 81,9'a çıktı

Ekonomik güven endeksi arttı
banner17

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi martta geçen aya kıyasla yüzde 3,1 artışla 79,4'ten 81,9'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 3,1 artarak 81,9'a çıktı. Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Mart ayında tüketici güven endeksi 59,4, reel kesim güven endeksi 99,3, hizmet sektörü güven endeksi 81,6 ve inşaat sektörü güven endeksi 54,1 değerine yükseldi, perakende ticaret güven endeksi ise 90,7 değerine geriledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven EndeksiTÜİKTüketici Güven Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5