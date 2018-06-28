Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Amsterdam Trabzon bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

Ekonomik güven endeksi azaldı

- Ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 3,3 azalarak 93,5'ten 90,4'e düştü

Ekonomik güven endeksi azaldı

ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla yüzde 3,3 azalarak 93,5'ten 90,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı

Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda mayısa göre yüzde 3,3 azalarak 93,5 değerinden 90,4'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Haziran ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 102,5, hizmet sektörü güven endeksi 91,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,4 ve inşaat sektörü güven endeksi 75,3 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise 70,3 değerine yükseldi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven EndeksiHaziranTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5