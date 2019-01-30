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Ekonomik güven endeksi azaldı

- Ekonomik güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre göre yüzde 4,2 azalarak 81,9'dan 78,5'e düştü

Ekonomik güven endeksi azaldı
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ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, ocakta geçen aya kıyasla yüzde 4,2 düşerek 81,9'dan 78,5'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay Aralık 2018'e göre yüzde 4,2 azalarak 81,9'dan 78,5'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki gerileme, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında tüketici güven endeksi 58,2, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi 95,4, hizmet sektörü güven endeksi 78,3 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 92,5 değerine geriledi. Bu ay inşaat sektörü güven endeksi ise 56,7 değerine yükseldi.

- Endeks mevsim etkilerinden arındırıldı

Ekonomik güven endeksi bu aydan itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanmaya başlandı. Buna gerekçe olarak, tüketici güven endeksinin de bu aydan itibaren mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yayımlanması gösterildi. Ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

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Ekonomik Güven EndeksiOcakTürkiye İstatistik Kurumu
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