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Ekonomik güven endeksi azaldı

- Ekonomik güven endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 80,7'ye düştü

Ekonomik güven endeksi azaldı
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ANKARA (AA) - Ekonomik güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla yüzde 3,3 azalarak 83,4'ten 80,7'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 3,3 azalarak 83,4'ten 80,7'ye düştü. Ekonomik güven endeksindeki gerileme, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Temmuz ayında tüketici güven endeksi 56,5, reel kesim güven endeksi 96,6, hizmet sektörü güven endeksi 83,5 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 90,4 değerine geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise 52,4 değerine yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven EndeksiTemmuz 2019ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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