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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu yarın yapılacak

- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul toplantıları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yarın İstanbul'da başlayacak

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Genel Kurulu yarın yapılacak
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ANKARA (AA) - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul toplantıları, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden yapılan duyuruya göre, EİT TSO 26. Yürütme Kurulu ve 17. Genel Kurul toplantıları, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde yarın saat 10.30'da TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda açılış oturumuyla başlayacak.

Toplantının açılış konuşmalarını, Hisarcıklıoğlu, EİT TSO Başkanı Azarakhsh Hafizi, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Daroo Khan, İran Ticaret, Sanayiler, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Gholamhossein Shafei ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour gerçekleştirecek.

EİT bölgesinde ticari ve ekonomik alanda iş birliklerinin ele alınacağı toplantılara, Afganistan, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan'dan oda başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcilerinin katılması bekleniyor.

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Sanayi OdasıGenel KurulTOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
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