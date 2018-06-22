BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Son üç aydır bunların ağababaları plan kuruyorlar, ekonomi üzerinde ataklarda bulunuyorlar. Ekonomimiz sağlam, atlatırız bunları yeter ki 24 Haziran'a varalım. 24 Haziran'da bunların ağababaları da cevaplarını alınca tekrar pusularına çekilecekler." dedi.

Ağbal, merkeze bağlı Konursu köyünde bir araya geldiği vatandaşlardan ülkenin kaderini belirleyecek öneme sahip 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

Kandil'deki operasyona işaret eden Ağbal, "Artık Kandil'in levhalarını gördük, yani son vuruş aşamasındayız." diye konuştu.



Ağbal, milli ve yerli savunma güvenlik sistemlerine yönelik gelişmeler hakkında bilgi vererek, bu aladaki çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirilmesi ile hayata geçirildiğini vurguladı.

Bu alandaki gelişmelerin inanç ve güven sayesinde hayat bulduğuna değinen Bakan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyada böyle bir lidere sahip başka bir ülke var mı? Sayın Cumhurbaşkanımızın son 16 yıldır yaptıklarını üst üste koyduğumuz zaman etrafımızdaki ülkelerdekiler kıskanıyor bizi, 'Biraz da Recep Tayyip Erdoğan gelse buraları yönetse' diyorlar. O açıdan, bugün Kandil'de bu alçaklara son vuruşu kahraman askerimizle yapacağız. Bu bir inançla imanla ülkemize güvenmekle başladı. Cumhurbaşkanımızın kati talimatı var, son bir tanesi kalmayana kadar bunların inleri darmadağın edilecek. Kandil'de onların inleri başlarına yıkılacak. Kahraman askerimize dua ediyoruz. Onun için 24 Haziran'da bir kağıt parçasını, oy pusulasını sandığa atmıyoruz, kaderimizi tayin edecek bir seçimi yapıyoruz ve bu kaderimiz güçlü Türkiye için ülkenin yarınları ve geleceği için."

- "Yalanını ortaya koyuyorum bozuluyor"

Ağbal, "Karşımızda kim var?" sorusunu yönelterek, "Kemal Kılıçdaroğlu, eski SSK Genel Müdürü. SSK'yı batırmış, ben de Maliye Bakanı olarak her gün yalanlarıyla uğraşıyorum. Her gün bir yalan söylüyor, yalanını ortaya koyuyorum, bozuluyor. 'Çık karşıma' diyorum çıkamıyor." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçmişte ülkenin değerlerine, inancına dair söylediklerini vatandaşların televizyonlardan izlediğini aktaran Ağbal, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de neye hizmet ettiğinin belli olmadığını kaydetti.

Ağbal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilişkin ise "Karamollaoğlu, Rabbim insanı doğru yoldan ayırmasın. Bir defa doğru yoldan ayrıldıysa artık iflah olmuyor. Esas bu ittifakın temeli Selahattin Demirtaş, PKK. Muharrem İnce aday oluyor, koşa koşa Edirne Cezaevi'ne gidiyor. Nedir bu acelen, yetişemediğin bir yol mu var? Ama niye? Orada oturuyorlar, 'Mevcut kazanımları, Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl kaldırırız', onun peşinde plan kuruyorlar. Peki Selahattin Demirtaş'ın arkasında kim var? PKK var. Bugün karşı karşıya kaldığımız tehlikeyi görüyoruz." diye konuştu.

"Üç aydır Türkiye ekonomisi üzerinde oyun oynuyorlar." ifadesini kullanan Ağbal, "16 yıldır bu işin içerisindeyiz, ekonomide ne, nedir bilirim. Son üç aydır bunların ağababaları plan kuruyorlar, ekonomi üzerinde ataklarda bulunuyorlar. Allah'a şükürler olsun, ekonomimiz sağlam, atlatırız bunları, yeter ki 24 Haziran'a varalım. 24 Haziran'da bunların ağababaları da cevaplarını alınca tekrar pusularına çekilecekler." dedi.

- "Ekonomi ile ilgili olumsuz algı üretmeye çalışıyorlar"

Bakan Ağbal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da aynı oyunların oynanmaya çalışıldığını belirterek, yaşananlara rağmen alınan doğru kararlar sayesinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,4 büyüdüğünü ifade etti.

Türkiye ekonomisinin hızla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ağbal, şöyle devam etti:

"Son aylarda oynanmak istenen oyun çok basit. Vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar, ekonomi ile ilgili olumsuz bir algı üretmeye çalışıyorlar, sanki ekonomide sorunlar varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunların arkasında batının birtakım medyaları var. Bu medyalar içeride, dışarıda bir araya gelmişler, sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine haber yapmaya çalışıyorlar. Sosyal medya üzerinden mesajlar veriyorlar. Dolayısıyla bugün karşı karşıya kaldığımız durum bir tarafta milli, yerli, kökünü bu topraklardan alan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, arkadaşları, bu yola giden arkadaşlar, diğer tarafta da bu ülkede son 16 yıldır olanları yok etmek isteyen, yıkmak isteyen yıkım ekibi. Hükümet değişse ertesi gün tekrar bu ülkeyi IMF'ye teslim ederler çünkü onların bildikleri ekonomi IMF ekonomisi. İktidara geldiğimizde bunların batırdığı ülkeyi ayağa kaldırmaya çalışan bir IMF vardı. 2009 geldi, Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Bir dakika, sözleşme bitti, borçları ödüyoruz, siz yolunuza, biz yolumuza, ülkemizi biz yönetebiliriz.' dedi."

Ağbal, o dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği, "IMF giderse bu ülke batar, biz yönetemeyiz" sözünü unutmadıklarına işaret ederek, "O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Öyle bir yönetiriz ki öyle bir sorunları çözeriz ki ekonomide oluşan bu sıkıntılar da teğet geçer.' Ne oldu? 2010'dan sonra son 7 yılda Türkiye ekonomisi yüzde 6,9 büyüdü. Bütçe açıklarını 3'te 1'e düşürdük, borcu 3'te 2 oranında düşürdük. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak çok borcumuz yok, bütçe açıklarımız düşük. IMF'ye biz ders veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



