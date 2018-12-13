Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL- Ekonomistler, Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 24'te sabit tuttuğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği yılın son toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24'te sabit bıraktı.

Faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, TCMB’nin kararının piyasalarda bir sürprize yol açmadığını belirterek, kararın piyasalara tepkisinin nötr olduğunu dile getirdi.

PPK'nın bu toplantıda para politikası duruşunu değiştirmese de, 5 Aralık’ta yayınlanan 2019 yılı PPK metninde önemli sinyaller verdiğini anımsatan Bürümcekçi, enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak belirlense de, ilk kez bir metne TCMB’nin enflasyon tahminlerinin dezenflasyon süreci için referans teşkil edeceği ifadesinin eklendiğini anımsattı.

Bürümcekçi, şunları kaydetti:

"TCMB’nin 2019 ve 2020 yılları için yüzde 15,2 ve yüzde 9,3 olan tahminlerinin ölçü olacağını, bu seviyeye doğru yakınsamanın yeterli görüleceğini yansıtıyordu. TCMB gelecek yıl yüzde 15’e doğru bir gidişten emin olursa para politikası duruşunu bugünkü kadar sıkı tutma gereği duymayacak. Daha önce de vurguladığım gibi, bu yaklaşımı enflasyonun son düşüşe rağmen yüzde 20’nin üzerinde olduğu bir ülkede oldukça gevşek buluyorum."





- "Faiz indirimleri 2019'un mart ya da nisan aylarında gündeme gelebilir"





QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, TCMB'nin piyasaların beklediği gibi politika faizini değiştirmediğini, bu toplantıda odaklanması gereken yerin ise faiz değil karar metni olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Karar metninde gerektiğinde ek sıkılaşmaya gidileceğine atıfta bulunulmaya devam edilmiş ancak diğer taraftan enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğine değinilmemiş bu sefer. Ben, bunu, bir sonraki hamlesi faiz indirimleri olması olası TCMB tarafından yapılmış bir miktar güvercin bir değişiklik olarak yorumluyorum. Faiz indirimlerinin, gelecek yılın mart ya da nisan aylarında gündeme geleceğini düşünüyorum."





- "Enflasyonun iyileşme yönünde hareket ettiği gözlenene kadar temkinli duruş devam edebilir"





Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı da TCMB'nin bugünkü PPK toplantısında, beklentilere uygun olarak, politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini belirterek, "Böylece, sadeleşmenin de gerçekleştirildiği bu yılın tamamında politika faiz oranında 1600 baz puanlık ciddi artışla güçlü bir sıkılaşma sürecinin yürütüldüğünü söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun iyileşme yönünde hareket ettiği gözlenene kadar para politikasındaki temkinli duruşun devam edeceğini düşündüklerini ifade eden Tokalı şunları kaydetti:

"İçeride, geçmiş finansal sıkılaşmanın iç talep ve fiyat istikrarı üzerinde gecikmeli etkilerine ek olarak, küresel sıkılaşmada artan resesyon endişelerinin de etkisiyle yavaşlama beklentilerinin güçlenmesinin, enflasyon görünümünde kalıcı iyileşme sinyalleri alınması durumunda, parasal sıkılaşma duruşunu ılımlı oranda yumuşatacak faiz indirim adımlarını destekleyeceğini düşünmeye devam ediyoruz."

Tokalı, gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında açıklanacak 2019 faiz projeksiyonlarında daha ılımlı bir görünüme geçişin bu beklentileri destekleyeceğini belirterek, mevcut durumda yüzde 24 seviyesinde bulunan politika faiz oranının 2019 sonunda yüzde 21,5 seviyesine çekilebileceğine yönelik tahminlerini koruduklarını dile getirdi.



