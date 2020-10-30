Ekonomiye destek verdi engelsiz bankacılıkta örnek oldu

Alternatif Bank, yılın ilk dokuz ayında konsolide rakamlarına göre aktif büyüklüğünü 2019’un sonuna oranla %18 artırarak 35,5 milyar TL seviyesine taşıdı. Bankanın nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ekonomiye sağladığı destek 31,7 milyar TL’ye ulaştı. Mevduat hacmi ise %17 artışla 18,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu dönemde de güçlü sermaye yapısını koruyan Alternatif Bank’ın, sermaye yeterlilik rasyosu %20’yi geçerek sektör ortalamasının üzerine çıktı. Özkaynakları yılsonuna göre %22 artan Bankanın, konsolide net kârı ise 107,1 milyon TL oldu.

Finansal sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Pandemi etkisini sürdürürken, üçüncü çeyreği yeni normale hızla adapte olarak başarıyla geride bıraktık. Banka olarak, teknik altyapımız, giderek dijitalleşen ürün ve çözümlerimizle hizmetlerimizin devamlılığını sorunsuz şekilde sağladık. Çalışanlarımızın büyük bir memnuniyetle karşıladığı, esnek ve uzaktan çalışmayı mümkün kılan AlterFlex hibrit çalışma modeli gibi günümüz dinamiklerine uygun farklı uygulamaları devreye aldık.

Bankamızın ana misyonu paydaşlarının büyüme yolculuklarında yanlarında olmak. Bu misyonun bir gereği olarak böylesi zorlu dönemlerde müşterilerimizin kredi ve yapılandırma isteklerini ivedilikle karşılamaya özen gösterdik. Bankamıza Covid-19 kaynaklı gelen tüm yapılandırma taleplerini olumlu sonuçlandırdık. Bununla birlikte nakdi ve gayri nakdi kredilerde geçen yıl sonuna kıyasla %24’lük bir artış sağladık. Bu artışın, konuya verdiğimiz önemi net bir biçimde yansıttığına inanıyorum. Bu dönemde aynı zamanda müşterilerimize üst düzey bir deneyim yaşatan ve zaman kazandıran dijital dönüşüm çalışmalarımızı da hayata geçirdik. Bu kapsamda Alternatif Bank müşterisi olmak için gerekli süreci 10 dakikanın altına indirirken, internet ve mobil bankacılık uygulamamızı, banka kartı gibi ürünlerimizi anında kullanıma hazır hale getirdik“ dedi.

Gür, sözlerine şöyle devam etti: “Üçüncü çeyrek bizim için kurum kültürümüzün önemli bir yansıması olan Engelsiz Bankacılık modelimizi kamuoyuyla paylaştığımız çok özel bir dönem oldu. Son 1,5 yıldır devam eden çalışmalarımız sonucunda, bankacılık hizmetlerimize engelliler, hamileler, yaşlılar gibi her kesimden müşterilerimizin eşitlik çerçevesinde ve kolaylıkla erişebilecekleri bir iş modeli oluşturduk ve kendimize uzun vadede Engelsiz Bankacılığın örnek kurumu olma hedefini koyduk. Bu yönde gerek çalışanlarımızın gelişimi gerekse hizmet kanallarımızın erişilebilirliği açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu dönemde önemli işlere imza atarken bizi daha fazlasını yapmaya motive eden ödül haberleri de beraberinde geldi. Pandeminin başından itibaren hayata geçirdiğimiz kapsamlı projelerle; iş dünyasının saygın ödülleri arasında yer alan 2020 Stevie Awards for Great Employers ve Stevie International Business Awards’da “En Değerli İşveren” ve “Yılın Şirketi” gibi kategorilerde 3 değerli ödül kazandık. Tabii şunu da belirtmek isterim, bizim için en büyük ödül müşterilerimizin teveccühünü ve memnuniyetini kazanmak. Bu amaçla yolumuza aynı titizlikle devam ediyoruz. Yılın son çeyreğinde de salgının seyrine bağlı olarak piyasalardaki risk faktörlerini etkin şekilde yöneterek, aynı eforu, hassasiyeti ve müşterilerimize verdiğimiz desteği artırarak birlikte büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışımızla paydaşlarımıza katma değer sunmayı sürdüreceğiz.”