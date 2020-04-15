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Ekonomiye güven duydular sermaye artışına gittiler

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Sermaye artışımızı içinde bulunduğumuz küresel salgının etkilerine rağmen hissedarımızın bankamıza ve ekonomimize duyduğu güveni yansıtması açısından çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Ekonomiye güven duydular sermaye artışına gittiler
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Alternatif Bank uzun vadeli büyüme planları doğrultusunda sermayesini 307,7 milyon TL artırdı. BDDK tarafından onaylanan ve tescil sürecini takiben tamamlanacak nakit sermaye girişiyle beraber, Bankanın ödenmiş sermayesi 2 milyar TL’nin üzerine çıkmış oldu.

Konuyla ile ilgili olarak görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Son yıllarda konjonktürel gelişmelerin etkilerini yoğun olarak hissediyoruz. Alternatif Bank olarak böylesi dönemlerde, ekonomiye sunduğumuz desteği sürdürmek ve de artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmaları kadar, sermaye artışlarımız da bize önemli katkılar sağlıyor. Hissedarımız Commercial Bank ile birlikte belirlediğimiz stratejik plana sadık kalarak, uzun vadeli hedeflerimize uygun ilerliyoruz. 2023 yılına kadar toplamda 300 milyon dolarlık bir sermaye artışı planladık. 2018 yılı başından bugüne kadar da 1 milyar TL’yi aşan kısmını gerçekleştirdik. Son sermaye artışımızı da içinde bulunduğumuz küresel salgının etkilerine rağmen hissedarımızın bankamıza ve ekonomimize duyduğu güveni yansıtması açısından çok kıymetli buluyoruz. Danışman ve basiretli bankacılık” anlayışımızla, aktif kalitemizden ve risk yönetiminden taviz vermeden müşterilerimize desteklerimiz sürecek. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kullandırdığımız kredilerin yanı sıra; iştiraklerimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel terzi işi ürün ve çözümlerle yanlarında yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz "dedi.

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