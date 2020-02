Ekonomiye güven yükseliyor

Yılmaz Parlar yazıyor... İstanbul Ticaret Odası 11 Şubat 2020 Perşembe günü aylık olağan meclis toplantısını, İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran, Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

İTO Meclis Başkanı Öztürk Oran Elazığ depremi Van Çığ düşmesi gibi afetler ve İdlib’de şehit düşen askerlerimizin acı haberlerini hatırlatarak, Çin’deki yaygın virüs ve ekonomiye etkilerinden söz etdi. Gündem maddelerin okunması, oylamasına geçildi.

İTO Ocak ayı faliyetlerini gösteren video film ve Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç konuşması sonrasında Komite No 75 Kargo ve Posta Depolama sait Kılıç, Komite No 36 Örme kumaş çorap Trikotaj Mustafa Balkuv, Komite No 17 Reastaurant ve Yiyecek içecek hizmetleri Ramazan Bingöl, Komite No 21 Emlak Müşavirliği Nuri Özelmacıklı, Komite No 19 Mali müşavirlik Hacı Demir, Komite No 59 Makina Ekipmanları Rasim Adil nalbant ve Ayhan Etyemez, Komite No 81 Katı Yakıt Hüseyin Akarçeşme, Komite No 48 inşaat malazameleri Ertuğrul Yılmaz, Komite No 8 İlaç ve tıbbi cihaz Veysi Cengiz Balçık komiteleri hakkında söz aldılar.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurul Başkanı Şekib Avdagiç, İdlib'de şehit olan Mehmetçikleri andı. Van'daki Çığ ve Elazığ’daki deprem felaketlerinin yanı sıra Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazada hayatını kaybedenler için rahmet yaralılara şifa dileklerini sundu

.

İstanbul Ticaret Odası'nın Elazığ deprem karşısında, hızlı organize olup bölgeye 20 Kadar Tır yardım ulaştırdıklarını açıkladı.

İTO’nun 138 yıl önce kurucusu,10 Şubat 1918’de vefat eden, Sultan II. Abdülhamid’in Ekonomiden eğitime kadar birçok alanda ortaya koyduğu vizyonla Türkiye’yi değişen dünya şartlarına hazırladığını, ölümünün 102. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını aktardı.

28 Şubat Post-Modern Darbesi'nin de yıl dönümü ve 14 Şubat hakkında sözlerinden sonra ekonomik gelişmelerin iyiye gidişini, inşaat, perakende ve hizmet sektörlerinde güvenin, hem önceki ayın, hem de önceki yılın üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.

Avdagiç, "Kasım ayında ara malı ve sermaye malı üretiminde yıllık bazda görülen artışlar, 2019’un en güçlü artışları oldu. Bu son derece önemli. Çünkü bu gelişme, ekonomideki toparlanmanın yatırıma yansımaya başladığını gösteriyor. Yine Kasım ayında imalat sanayinin 24 alt sektörünün 17’sinde üretimin artması da, son dönemin dikkati çeken bir gelişmesi. Merkez Bankamızın açıkladığı reel kesim güven endeksinde de yıllık bazda önemli bir artışımız var. Reel Kesim Güven Endeksi 2019 Ocak ayında yüzde 95,4 iken, yüzde 12’nin üzerinde artarak, bu yıl 106,4 oldu. Sanayi üretiminde de reel kesimin güveninde de daha iyi gelişmeler bekliyoruz." Açıklamalarında bulundu.

Başkan Avdagiç cari işlemler dengesi hakkında "Aylardır fazla veren cari işlemler dengesinde yavaş yavaş açık tarafı öne geçmeye başladı. Aslında bu ekonomideki toparlanmayı gösteren bir durum. Çünkü üretimin ihtiyacı olan hammadde ve ara malın alındığını, yatırıma yönelim olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 2019’un son çeyreğinde başlayan ekonomik toparlanma, kasım ayında cari işlemler dengesine 518 milyon dolarlık açık olarak yansıdı.

Özetle, ekonomide büyümeye geçişin, ithalatımızı da büyütmesi beklenen bir gelişmedir. Orta Vadeli Program’da, bu yıl ithalatın yüzde 10 artışla 231,5 milyar dolara ulaşacağı öngörülmüştü. Bundan dolayı büyüme trendiyle birlikte cari dengenin 2020’de 10 milyar doları aşması şaşırtıcı olmayacak." dedi

İto Başkanı Şekib Avdagiç, İş dünyası olarak, enflasyonunun bugünkü gidişatını ve reel faizlerin geldiği noktayı takdirle karşıladıklarını belirtdi. "Maliyetlerimizin düşmesi, bilançolarımızın düzelmesi Türkiye ekonomisi için kritik önemdedir. Öte yandan, Ocak ayında yüzde 12.15 olan manşet enflasyonun yeniden tek hanelere inmesi ile birlikte yeni faiz indirimleri de gelecektir.” yaz aylarıyla birlikte faizlerde yeni bir geri çekilme hamlesinin gelmesini beklediklerini ilave etdi.

Avdagiç, “Çin’de ortaya çıkan koronavirüs dahil, ekonomiyi etkileyen pek çok gelişme oldu. Bunlara rağmen Türkiye varlıklarının, ekonomimizdeki olumlu gelişmelere paralel olarak, bu yıl da dünyayı yenmeye devam etmesini bekliyoruz.” Şeklinde olumlu görüşünü bildirdi.

Mahkemelik Fuar alanları hakkında İDTM yönetimine devredildi. Şu an itibarıyla 1, 5, 6, 7, 8 nolu salonları İDTM olarak, tekrar işletmeye başladık. Adalet yerini buldu sözleriyle noktaladı..