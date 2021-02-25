Ekonomiye güvendi sermaye artırdı

Alternatif Bank, stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda, sermayesini 25 milyon dolar karşılığı olarak 175,3 milyon TL artırıyor. Tescil sürecini takiben tamamlanacak nakit sermaye artışıyla bankanın ödenmiş sermayesi 2,2 milyar TL’nin üzerine çıkıyor.

Sermaye artışıyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Son yıllarda konjonktürel gelişmelerin ve pandeminin etkilerini yoğun olarak hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Böylesi dönemlerde ekonomiye sunduğumuz desteği artırmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor, bu doğrultuda aktif kalitesi ve risk yönetiminden taviz vermeden büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu son artışla birlikte hissedarımızla 2023 yılına kadar planladığımız toplam 300 milyon dolarlık sermaye artışının 225 milyon dolarlık kısmını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu artışı pandeminin etkilerine rağmen hissedarımız Commercial Bank’ın bankamıza ve ekonomimize duyduğu güvenin somut bir göstergesi olması açısından değerli buluyorum. Alternatif Bank olarak ‘Basiretli ve danışman bankacılık’ anlayışımızla nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisinin büyümesine yönelik desteklerimiz sürecek. Aynı zamanda giderek dijitalleşen hizmetlerimiz ve iştiraklerimizle birlikte sunduğumuz terzi işi çözümlerimizle tüzel ve bireysel müşterilerimize üst düzey bir deneyim sunacağız” dedi.