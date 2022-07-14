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Ekonomiye katkı ödülü Muhsin Bayrak’a verildi

Bodrum Ticaret odası katıkılarıyla gerçekleştirilen Türkiye’de İş Dünyası’nın yeni sayısının lansmanında, Muhsin Bayrak'a Ekonomiye katkı ödülü takdim edildi.

Ekonomiye katkı ödülü Muhsin Bayrak’a verildi

Türkiye’de İş Dünyası’nın yeni sayısının tanıtımı turizmin başkenti Bodrum’da yapıldı. Çok sayıda iş insanına katıldığı etkinlikte alanlarında başarılı çalışmalar yapan kurum ve kişilere başarı plaketi verildi. Ülkemizin en etkili ekonomi dergisi Türkiye’de İş Dünyası dokuzuncu sayısının lansmanını Bodrum’da gerçekleştirdi. İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan derginin her sayısında tanıtım etkinlikleri yapılıyor.

Türkiye’nin önde geleni ş insanlarının katıldığı lansmanda ekonomiye, turizme, yaşama değer katan iş insanlarına başarı plaketleri verildi.

AB Grup Holding, pandemi sürecinde Madnasa Türkbükü, Madnasa Zirve ve AB Grup Holding Teknoloji Üssü’nün de içinde bulunduğu projeler için Bodrum’a 150 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.  Bu kapsamda inşaat ve teknoloji alanında başarılı çalışmalar yapan AB Gurup Holding’e Ekonomiye katkı plaketi verildi. Plaketi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak adına oğlu Agit Bayrak aldı.

AB Holding Bodrum ve dünyanın değişik bölgelerinde büyük inşaat projeleri gerçekleştiriyor. Grup son olarak kripto para alanında da çalışmalar yaptı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AB Grup Holding Teknoloji ÜssüMuhsin BayrakTürkiye’de İş DünyasıAgit Bayrak
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