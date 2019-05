Ekonomiye Odaklanmak Gerekir ​İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, YSK verdiği karar ile 23 Haziran’da seçiminin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu, 31 Mart 2019 seçiminin geride bırakıldığı gibi, 23 Haziran 2019 seçimininde geride bırakılması gerektiğini söyleyerek, “Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalı ve bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır."dedi

Yılmaz Parlar yazıyor...İstanbul Ticaret Odası Geleneksel aylık meclis toplantısı 09 Nisan 2019 Perşembe günü İTO Meclis salonunda gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran, YSK verdiği karar üzerine yenilenecek İstanbul seçiminin hiçbir kötü eyleme maruz kalmadan sandığa gidilmesi temennisyle birlikde iş dünyasının ekonomiye kilitlenmesi gereğini vurguladı.



Meclis Başkanı Öztürk Oran, Ekonomide dengelerin oluştuğunu bunun göstergesi olarakda Nisan 2019 güven endeksin, Nisan ayında %3,4 oranında artarak 84,7 olduğunu, Çekirdek enflasyonun % 17,53'ten % 16,30'a gerilediğini söyledi..



Oran, TOBB 75’inci Genel Kurulu’nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından organize edilen Oda-Borsa proje yarışma sonucu, Girişimciliği desteklemek amacıyla İstanbul Ticaret Odası’nın kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezin (BTM), ödüle layık görüldüğünün gururunu yaşadıklarını belirtdi.



Gündem maddelerin okunmasından sonra, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Öztürk Oran, İTOYönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’i konuşmasını yapmak üzere davet etdi.



Avdagiç seçim hakkında; Seçimlerden gerginlik umanlara ve bu seçimden Türkiye için bir kaos üretmeye çalışanlara prim verilmemesi gerektiğini, İstanbul iş dünyası olarak 23 Haziran'a kadar olan süreçte, yıkıcı tartışmalar ve kutuplaşmalarla toplumun gerilmesini arzu etmediklerini, mevcut durumu daha karmaşık hale getirmenin ülkeye hiçbir kazanç sağlamayacağını söyledi



Ekonomiye odaklanmakta geç kalınırsa, bunun Türkiye'nin etrafının tehlikeli bir şekilde kuşatıldığı bir dönemde maliyeti olacağını dile getirdi.



Yaklaşan 29 Mayısa atıf yaparak "Türkiye, 19 Mayıs 1919’da bundan tam 100 yıl önce de önemli bir eşikten geçmişti. O zaman 'Ya istiklal, ya izmihlal' sözünü kalbimize rehber yaptık ve o zorlu engelleri aştık. Türkiye, 100 yıl önce Milli Mücadele'nin büyük kahramanlarının liderliğinde tarihi bir duruş sergiledi. Bugün de böylesi bir süreçteyiz. Türkiye, dört bir taraftan ağır baskılara maruz kalıyor. Şimdi bizim unutulmaz bir tarihsel duruş daha sergilememiz gerekiyor. Bu tarihsel duruşu güçlü bir şekilde sergileyebilmemizin biricik yolu, ekonomik açıdan güçlü olmaktan geçiyor. Bunun için diyorum ki; artık biz ekonomik toparlanmamızı gerçekleştirip büyük bir geleceğe doğru yol almalıyız.”şeklinde birliktelik mesajını verdi.



Başkan Avdagiç, “Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Biz her tür sarmaldan çıkacak, her türlü sorun yumağını çözecek güç ve kabiliyetteyiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye, 'üretime, verimlilik artışına ve inovasyona dayanan, ekonomi ve ekonomiyi etkileyen unsurları da içeren çok yönlü bir programı ve büyüme modelini' belirleyebilecek ve güçlü biçimde hayata geçirebilecektir. Yeter ki hepimiz üzerimize düşeni yapalım. İşte o zaman Türkiye yeniden arzulanan büyüme seviyesini yakalayacaktır, tarihsel duruşunu bir kez daha dosta düşmana gösterecektir." İfadelerini kullandı.



Ayrıca Grup No 17 restaurant yiyecek içecek Meslek Komitesi Meclis üyesi Mehmet Fatih Güner, Grup No 12 Ekmek un ve unlu mamüller komitesi Sultan Selim Şimşek, Grup No 1 perakende Ticaret Meslek Komitesi İsa Albayrak , Grup No 45 OKonut inşaat Meslek Komitesi reha Yeltekin, Grup No 59 makine ve Ekipmanları Meslek Komitesi Adil Nalbant, Grup No 2 Bilgi teknolojileri Toptan Dış Ticaret Meslek Komitesi Ferhan Ademhan komiteleri hakkında sorunlarını dile getirerek, yönetimden çözüm bulmalarını istediler.