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"Ekonomiyi desteklemek için tarıma dayalı sanayiye önem vermek gerekir"

- Türkiye'de yetişen bitkilerden, gıda ve ilaç sanayisine yönelik etken madde üretecek fabrika, düzenlenen açılışla Bodrum ilçesinde hizmete girdi - İmmu-Nat Firması Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar: - "Kendi bitkilerimizi yetiştirip, kendi kırsallarımızda tarımı destekleyecek projelerle başarıya ulaşırsak, kendi tesislerimizde üretiriz ve dışa bağımlılığımız konusunda da çok ciddi mesafeler alırız" - "Ekonomiyi desteklemek istiyorsak özellikle tarıma dayalı sanayiye önem vermek ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor"

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye'de yetişen bitkilerden, gıda ve ilaç sanayisine yönelik etken madde üretimini yapacak fabrika düzenlenen açılışla hizmete girdi.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren İmmu-Nat firması, bitki, çiçek, baharat ve köklerden, takviye edici gıda olarak sıvı özütleri üreten ikinci tesisini hizmete geçirdi.

Sunuculuğunu Kadir Çöpdemir'in yaptığı açılışa, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak ve eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'in de aralarında olduğu sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar'a, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak tarafından, "Üstün Hizmet ve Başarı Belgesi" verildi.

Akar, AA muhabirine, Türkiye'de tarıma dayalı sanayi konusunda önemli bir hamle olduğunu düşündükleri fabrikayı, Bodrum'da açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tarımı destekleyen projelerle başarıya ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Akar, "Kendi bitkilerimizi yetiştirip, kendi kırsallarımızda tarımı destekleyecek projelerle başarıya ulaşırsak kendi tesislerimizde üretiriz ve dışa bağımlılığımız konusunda da çok ciddi mesafeler alırız diye düşünüyorum." dedi.

- "Mamullerimizi, dünyanın birçok ülkesine satma şansına sahibiz"

Tesisin Türkiye genelinde, hem fitoterapi ürünlerinin hem de kozmetik ve ilaç sanayinin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğuna işaret eden Akar, şöyle konuştu:

"İhracatta çok büyük bir fark yaratacağını düşünüyorum. Türkiye, bugüne kadar işlenmiş bitkisel ürün ihracatı yapamadı. Biz genelde hep kuru bitki ve ham madde gibi ihracatlarda bulunduk. Şimdi kendi bitkilerimizi, kendi coğrafyamızı işleyerek, mamul haline getirip markalaştırarak, bunları dünyanın birçok ülkesine satma şansına sahibiz. Biz bunların hepsini başarabilecek güce de sahibiz."

Türkiye'nin toprağı, havası, suyu ve deniziyle çok avantajlı bir ülke olduğuna dikkati çeken Akar, buna iyi bakmak gerektiğinin altını çizdi.

"Dünya nüfusu hızlı ilerliyor" diyen Akar, "Tarım sadece buğday ve bakliyat gibi malzemelerle düşünülmemeli, tarımla gelebilecek kazanımlar ve başarılar, ülkeleri vazgeçilmez bir ülke konumuna getirecek kadar büyük bir ekonomiye sahip. Ekonomiyi desteklemek istiyorsak, özellikle tarıma dayalı sanayiye önem vermek ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, davetliler eşliğinde fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar fabrikayı gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
BordrumFabrikaİmmunatMuğla
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