Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor teknoloji bilim Hanzade Doğan Boyner Trabzon
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Tadı 4 kıtaya ulaştı
Turizmde rekor kırıyoruz
Turizmde rekor kırıyoruz
Esnaf sayısı arttı
Esnaf sayısı arttı
Fransa'ya satıyoruz
Fransa'ya satıyoruz
STK'larla istişare devrimi
STK'larla istişare devrimi

Ekoturizmde yeni ürün “üzüm hasadı“

- Üzüm hasadı turu kapsamında Isparta'nın Güneykent beldesine gelen Çinli turistler bağlardan üzüm topladı

Ekoturizmde yeni ürün “üzüm hasadı“

ANTALYA (AA) - Isparta ve Burdur yöresinde yürütülen kırsal turizm çalışmalarının kapsamına üzüm hasadı da dahil edildi.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından (BAKA) yapılan açıklamaya göre, Isparta ve Burdur valiliklerinin öncülüğünde BAKA'nın sektör paydaşlarıyla birlikte sürdürdüğü kırsal turizm çalışmalarına yeni bir ürün eklendi. Gül, kiraz çiçeği, kiraz, zambak ve lavantanın ardından üzüm hasadı için de Isparta'nın Güneykent beldesine turistler gelmeye başladı.
Son iki haftada tur otobüsleriyle 700'e yakın Çinli turist, Güneykent'e gelip bağlardan üzüm topladı.
Yaklaşık bir ay sürecek üzüm hasadı için ilk konuklarını ağırlayan üretici Yasin Çubukçu, "Yıllar önce gül turizmiyle başladık turizm işletmeciliğine. Giderek her yıl daha çok turist çekmeye başladı Güneykentimiz. Gül turizminde 30-40 bin turist ağırladık. Şimdi de bağ turizmi gerçekleşiyor. Şimdiye kadar üzüm toplamak için 700'e yakın turist geldi. Üzüm topluyorlar, traktörle köy turu yapıp, kahvaltı yapıyor, yemek yiyorlar." dedi.
Çinli grubun rehberi İzzet Kocabıyık, bölgede 12 ay turizm yapılabileceğine işaret ederek, "Kiraz çiçeği ile başlayıp, zambakla, gülle, lavantayla devam eden bir floranın olduğu yere gelmek çok hoş. Çok güzel bir yer. Tüm turizm acentelerinde çalışan arkadaşlarımın, program yapan arkadaşların buraya mutlaka gelmelerini ve buna göre program hazırlamalarını öneriyorum. Çok güzel insanların yaşadığı çok güzel bir yer." değerlendirmesinde bulundu.
Tur programına katılan Çinli turistler de bölgeyi çok beğendiklerini, taze meyvelerin tadına baktıklarını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Üzüm HasadıEkoturizmBatı Akdeniz Kalkınma AjansıBAKA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5