Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı 6 Kasım'da

İSTANBUL (AA) - Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, 117 katılımcı firma ile bin 300 yabancı ziyaretçiyi 6 Kasım'da bir araya getirecek.

Eksposhoes İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 2018 ihracat hedefi 1 milyar dolar olan Türk ayakkabı sektörü, bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nda buluşacak.

Ekonomi Bakanlığı ve İzmir Ticaret Odası bünyesindeki Ur-Ge programının destekleriyle 6-9 Kasım'da İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, Türk ayakkabı üreticileri ile yurt dışından fuar için İstanbul’a gelecek olan bin 300 yabancı ziyaretçiyi ve alım heyetlerini buluşturacak.

Temel hedefi Türkiye’ye yabancı alım heyetlerini çekmek ve ihracat potansiyelini artırmak olan Eksposhoes’da bu yıl yabancı ziyaretçi rekoru kırılması bekleniyor. Geçen mayıs ayında 5’incisi düzenlenen etkinlikte 60 ülkeden 850 yabancı iş insanı fuarı ziyaret etmişti. 6 Kasım’da kapılarını açacak olan fuara şimdiden 73 ülkeden bin 300 yabancı iş insanı kayıt gerçekleştirdi.





- 93 bin TL’lik ayakkabı dünya sahnesine çıkıyor





Kısa süre sonra kapılarını açacak olan etkinliğe, Mardinli bir firmanın 2 aylık çalışma sonrasında, üzerini özel taşlarla kaplayarak ürettiği ve değeri 93 bin TL olan el yapımı ayakkabı dikkatleri üzerine toplayacak. Özel üretim kadın ayakkabısının, fuar için İstanbul’a gelen Kazak bir iş insanına satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, spekülasyon bazlı kur dalgalanmalarının her sektörü olduğu gibi Türk ayakkabı sektörünü de olumsuz etkilediğini belirterek, “Bazı firmalarımızın konkordato ilan etmesi elbette bizleri üzüyor. Ancak unutmamak gerekir ki bu kısa vadeli bir çözüm. Sektörümüzü orta ve uzun vadede sürdürülebilir kılacak olan tek yol üretim ve potansiyel ihracat pazarlarını keşfetmek.” ifadelerini kullandı.